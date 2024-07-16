Верховная рада освободила от пошлин и НДС импорт оборудования для энергетики

Верховная рада Украины поддержала законопроект об отмене пошлин и НДС на ввоз в страну энергетического оборудования. Об этом 16 июля сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

«Рада приняла в целом законопроекты об отмене налоговых и таможенных пошлин для производства и/или ремонта машин механизированного разминирования. Там также есть правки об освобождении от пошлины и НДС на ввоз на Украину оборудования для энергетики», — написал он в Telegram-канале.

По словам депутата, мера касается электрогенераторов, оборудования для солнечной и ветровой генерации и аккумуляторов.

Накануне в минэнерго Литвы сообщили, что четыре предприятия литовского энергетического сектора передадут Украине электрооборудование стоимостью €50 млн. Соответствующие контракты подписали компании Amber Grid, Elektros srystymooperatorius, Ignitis gamyba и Tetas.

Ранее, 13 июля, на Украине ужесточили график отключения электричества. В пресс-службе компании «Укрэнерго» рассказали о вводе трех очередей отключений после обеда и до конца суток. Причинами была названа аномальная жара и высокий уровень потребления.

В конце июня директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк посоветовал каждой украинской семье приобрести энергетическое оборудование на $3–4 тыс., чтобы не остаться без света на фоне серьезных проблем украинского энергетического сектора. Депутат рады Евгений Шевченко после этого отметил, что такое предложение может спровоцировать новый майдан.