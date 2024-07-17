Большое маленькое зло: каким вышел мультфильм «Гадкий я 4»

В российских кинотеатрах начались показы мультфильма «Гадкий я 4» — одну из главных новинок лета в нашей стране можно увидеть в формате предсеансового обслуживания. Правда, в отличие от «Головоломки 2» сеансы нового мультфильма аншлаги еще не собирают — сказываются отсутствие рекламы, летние отпуска и, как следствие, сезонное падение посещаемости кинотеатров. При этом серия «Гадкий я» в целом накануне стала первой анимационной франшизой, заработавшей суммарно $5 млрд в прокате . О том, чем интересен новый мультфильм о бывшем суперзлодее Грю и где его посмотреть, — в материале «Известий».

Миньоны возвращаются

Анимация продолжает доминировать в мировом летнем бокс-офисе. Вслед за триумфом сиквела «Головоломки», который уже преодолел отметку совокупных кассовых сборов в $1,25 млрд и стал самой успешной картиной студии Pixar (подробнее об этом мультфильме мы писали здесь), набирает обороты франшиза «Гадкий я». Четвертая часть о приключениях самого человечного суперзлодея по имени Грю стартовала в мировом прокате 3 июля и на данный момент собрала почти $438 млн. Благодаря новому релизу франшиза «Гадкий я», которая включает шесть фильмов — четыре картины о Грю и два спин-оффа о его приспешниках миньонах — стала самой кассовой анимационной серией в истории. Ее общие сборы достигли $5 млрд, сообщает Variety.

Фото: Illumination Entertainment

Спустя две недели после мировой премьеры «Гадкий я 4» добрался и до российских кинотеатров. Как и другие проекты ушедших из нашей страны крупных западных студий, мультфильм демонстрируют по схеме предсеансового обслуживания. Правда, в отличие от показанных «под прикрытием» «Фуриосы», «Головоломки 2» и еще одной летней новинки «Плохие парни до конца», которые появились в расписаниях с небольшим отставанием после выхода за рубежом, фанатам «Гадкого я» ждать пришлось чуть дольше. В московских кинотеатрах «Известиям» не смогли рассказать о причинах задержки — лишь пояснили, что о новых релизах теневого проката узнают за день-два до их появления в расписании.

В столице «Гадкого я» показывают порядка 40 кинотеатров, мультфильм можно увидеть сетях «Киноквартал», «Киномакс», «Мираж Синема» и других. Новому анимационному хиту отдана большая часть сеансов , все-таки главная летняя аудитория — ушедшие на каникулы школьники и те, кому парта и учебники вообще пока не грозят. Однако в отличие от той же «Головоломки 2» новый мультфильм полных залов не собирает. Здесь сказывается отсутствие промо — поскольку у картины нет официального дистрибутора, рекламные материалы не найти ни в одном из кинотеатров. Вторая причина — сезон отпусков, когда кинотеатры фиксируют традиционно низкую посещаемость.

Тараканьи бега

Видимо, со ставкой именно на детскую аудиторию подошла к созданию четвертого «Гадкого я» анимационная студия Illumination. Яркие краски, динамичная музыка (создатели подхватили тренд на k-pop, в саундтреке хиты двух самых известных корейский групп — BTS и Blackpink), шутки и традиционная армия неунывающих миньонов . Семь лет прошло с момента выхода на экраны третьей части, но главное (и единственное), что изменилось в жизни как Грю, так и всей серии, — появление сына в и без того многодетной семье, оставляющее задел для новых историй и новых продолжений.

Фото: Illumination Entertainment

За три части бывший антагонист трансформировался в спецагента Антизлодейской лиги, но теперь в череде авантюр самым большим испытанием для Грю становится семейный быт. Прием, кстати, не совсем новый, такое мы уже видели, например, в «Суперсемейке». Грю-младший любит маму и ладит с приемными сестрами, но тревожит отца, на которого он похож как две капли воды, своим довольно прохладным к нему отношением. Параллельно с этим на встрече выпускников своей злодейской альма-матер Грю задевает хрупкое эго бывшего одноклассника, отличника Максима Ле Маля, и тем самым наживает себе врага в его лице. Новый злодей, мечтающий стать Тараканомэном (Что? Да!), намерен украсть сына Грю. Сам же главный герой вместе с остальными членами семьи перебирается в другой город по схеме, похожей на программу по защите свидетелей. Скрываясь от повелителя тараканов, Грю и его близкие вынуждены выдавать себя за других.

Помимо этого в новой части можно насчитать как минимум еще три сюжетные ветки. Одна из них связана с юным подмастерьем Грю в лице дочери новых соседей: девочка Поппи так сильно мечтает стать суперзлодейкой, что шантажом вынуждает старшего товарища провести для нее условный мастер-класс. К сожалению, кроме парочки визуальных трюков и дополнительного пространства для шуток это ни к чему не приводит. Гэги в новом «Гадком я» оказываются важнее сюжета. Это отмечает и западная пресса.

«Проблески интересной истории есть. Одна из тем намекает — Грю испытывает неуверенность, из-за того что его новорожденный ребенок не любит его. Но у этого чувства так и не появится возможности развиться дальше», — пишет кинокритик журнала Empire Барри Левитт.

Фото: Illumination Entertainment

Четвертый «Гадкий я» ощущается самой хаотичной частью во всей франшизе и больше похож на альманах из нескольких коротких эпизодов, чем на полный метр. Главное его достоинство — это всё еще неплохой мультфильм, на который не стыдно привести детей. Шутки по-прежнему вызывают смех — не просто так уже 14 лет «Гадкий я» остается одной из популярных анимационных серий. Главный же недостаток новой картины в том, что история Грю и его окружения практически не движется, а создателям удобно ходить по протоптанным дорожкам. Спустя девять лет с релиза первой «Головоломки» в ее продолжении мы увидели повзрослевшую главную героиню Райли Андерсон, с которой вместе переживали тяготы пубертатного периода. Аудитория «Истории игрушек» так же взрослела вместе с Энди Дэвисом — хозяином Вуди и Базза Лайтера. Больше, чем отсылки к фильмам Marvel или «Терминатору», в новой части «Гадкого я» хотелось увидеть развития второстепенных героев — супруги Грю Люси и их приемных дочерей Марго, Агнес и Эдит.