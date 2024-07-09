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Силушка кинопрокатная: «Три богатыря» приближаются к кассе в 200 млн

Несмотря на жару, «Ни дня без подвига» собрал самый большой объем зрителей за выходные
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Фото: Вольга
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В тройке лидеров ЕАИС держится очередная часть франшизы «Три богатыря» — они оказались на втором месте рейтинга по результатам минувшего уикенда. Их общая касса дошла до 178 млн рублей. Главная отечественная новинка, фэнтези «Самая большая луна», провалилась — ее сборы составили менее 13 млн рублей. А на первом и втором местах вновь короткие метры, с которыми неофициально крутят вторую «Головоломку».

Приключения в кольчуге

Новая часть «Трех богатырей» с любимыми семейной аудиторией Добрыней Никитичем, Ильей Муромцем и Алешей Поповичем показывают неплохую кассу. Лента идет в кино с 20 июня и всё еще держится в топах, даже несмотря на то что летний сезон традиционно характеризуется полупустыми залами — кто-то сидит дома из-за жары, а кто-то предпочитает кинозалу бассейн или пляж.

В минувший уикенд «Три богатыря. Ни дня без подвига» заработали 28,8 млн рублей, что неспешно, но уверенно приближает новинку к 200 млн. В период с 4 по 7 июля на мультфильм сходило 100 тыс. зрителей — всего на 37 тыс. меньше, чем в выходные с 27 по 30 июня. Количество сеансов тоже уменьшилось незначительно: с 12 тыс. до 10 тыс. окон.

— Среди предстоящих релизов большие надежды на «Большое путешествие. Вокруг света», очередную часть анимационной франшизы, которая успела показать хорошие результаты в предыдущие годы. «Три богатыря. Ни дня без подвига» тем временем показали самый большой объем зрителей за уикенд, — комментирует глава киносети КАРО Ольга Зинякова.

А на первом и третьем местах ЕАИС стоят короткие метры «Минуточку» и «Сколько весит облако?», с которыми «Головоломку 2» крутят по предсеансовому обслуживанию. В международном кинопрокате мультфильм берет планку за планкой. По данным Variety, лента уже заработала свыше $1,2 млрд и опередила четвертого «Гадкого я», который тоже уже вышел в зарубежный прокат. Теперь она — в топ-5 по сборам анимационных фильмов в истории.

Согласно предварительным подсчетам, которыми поделилось профильное издание «Бюллетень кинопрокатчика», за минувшие выходные мультфильм смог заработать еще 90 млн рублей. Таким образом общая касса «Головоломки» в неофициальном российском прокате может достигать как минимум 400 млн рублей. Без какой-либо рекламы и часто даже без афиш в кинотеатрах, где ее показывают.

Провальная Луна

Единственной новинкой в десятке ЕАИС стало фэнтези «Самая большая луна». Режиссер Алексей Попогребский вынашивал идею и сюжет много лет, а съемки начались только осенью 2021 года. Концепция несколько раз менялась, сначала упор Попогребский планировал делать на антиутопию. В итоге получился фантастический фильм, чем-то напоминающий одновременно и «Сумерки», и «Город костей: Орудия смерти», — подростковая история с предсказуемыми поворотами.

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За три дня до выхода картины в прокат имя Попогребского убрали с афиш и постеров, но почему — неизвестно. По сюжету, мир населяют «эмоциональные вампиры» — эмеры. Чувствовать они не могут, зато питаются эмоциями других людей, так и выживают. Их сообщество на грани исчезновения, и только избранная — Катя — может спасти их.

Даже звездный состав из Филиппа Янковского и Аристарха Венеса не помог ленте стать коммерческим хитом.

— У новинки было достаточно пространства, чтобы реализовать потенциал. При этом не очень понятно, кто основная аудитория фильма — либо это янг-эдалты, любители франшиз «После» и «Сумерки», либо фильм пытался захватить семейную аудиторию и зрителей «Сто лет тому вперед». В любом случае прошедший летний уикенд дал ощутимую просадку, и фильм не выстрелил, — считает Ольга Зинякова.

Картина выступила сильно ниже ожиданий, заработав в первый уикенд 12,6 млн рублей и заняв шестую строчку рейтинга. Посмотреть новинку пришло 34 тыс. человек, релизу выделили 8,9 тыс. сеансов.

— Прошедший уикенд стал одним из самых слабых за последнее время — повлияли аномальная жара, шторм и, конечно, отсутствие новых больших конкурентных премьер, — отмечает Ольга Зинякова.

Жуть как интересно

Зато в лидеры вышел «Синистер. Пожиратель душ», заняв пятую строчку. Несмотря на то что фильм не имеет никакого отношения к «Синистеру» 2012 года с Итаном Хоуком, люди охотно идут на сеансы. Кажется, дело совсем не в бренде или названии, которое выбрали для релиза в России кинопрокатчики.

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— Кинотеатры не перестают уделять хоррорам должное внимание. Но генерируют кассу в первую очередь комедии и семейные проекты. Впереди неплохой потенциал у комедийных фильмов «Культурная комедия» и «Не одна дома», — поделилась Ольга Зинякова.

За выходные бельгийско-французский «Синистер» заработал 13,4 млн рублей — таким образом, общая касса ленты составила 39,3 млн рублей. Фильму выделили 2,6 тыс. сеансов на которые сходило 34 тыс. человек. Количество зрителей уменьшилось совсем незначительно — всего на 6 тыс. гостей кинозалов, а число окон для показа осталось примерно на том же уровне.

Другой хоррор-релиз прошлой недели — «Челюсти. Кровавый риф» — пусть и опустился с шестого места на десятое, тоже более или менее пользуется популярностью. Общие сборы картины теперь составляют 32,8 млн рублей. Сеансов стало вполовину меньше — 3 тыс. вместо 6 тыс. Зрителей тоже поубавилось: если в период с 27 июня по 30 июня на ленту сходило 42,9 тыс. человек, то в минувшие выходные — 24,8 тыс.

Кинопрокатчики все-таки чувствуют интерес зрителя к остросюжетному кино больше, чем к комедиям — иначе как объяснить, что с 11 июля в российских кинотеатрах будут снова показывать «Что-то не так с Кевином» 2010 года и южнокорейского «Крысолова» 2015 года? А из новинок жанра за 2023–2024 годы зрителей на экранах ждут американские «Максин ХХХ» и «Наводнение», французский «Ночной замес» и индонейзийский «Астрал. Ночной кошмар».

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