Эксперты спрогнозировали цены на недвижимость в России

В Национальном Рейтинговом Агентстве (НРА) прогнозируют, что в 2024 году цена на первичном рынке в России будет 145 тыс. рублей за кв.м, в 2025-ом — 135 тыс., 2026-ом — 132 тыс. Об этом 16 июля «Известиям» рассказали специалисты организации.

На вторичном рынке России в 2024 году прогнозируется цена 84,8 тыс. рублей за кв.м, в 2025-ом — 88,2 тыс., 2026-ом — 98,2 тыс.

В Москве стоимость кв. м. на первичном рынке в 2024 году может составить 260 тыс. рублей, в 2025-ом — 242 тыс., 2026-ом — 250 тыс. На вторичном рынке в 2024 году — 253,2 тыс. рублей, в 2025-ом — 258,1 тыс., 2026-ом — 285,4 тыс.

В Санкт-Петербурге на первичном рынке в 2024 году — 219 тыс. рублей, в 2025-ом — 210 тыс., 2026-ом — 215 тыс. На вторичном рынке в 2024 году — 134,4 тыс. рублей, в 2025-ом — 167,7 тыс., 2026-ом — 159,8 тыс.

Ранее, 19 июня, сообщалось, что за прошедшие пять лет средняя стоимость первичного жилья в столице выросла на 70,9%. Так, по данным компании «Метриум», средняя цена 1 кв. м в новостройке города во II квартале 2024 года составила 465,6 тыс. рублей. При этом максимальный рост цен был зафиксирован в ЮАО (+133,2%), минимальный — в САО (+67,8%).