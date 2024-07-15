 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп после попытки покушения назвал фантастической работу Секретной службы
Происшествия
Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
Туризм
Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%
Общество
Пожар около Дюрсо повредил почти 40 зданий баз отдыха
Мир
Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
Общество
Оставившая чемодан с телом сына жительница Перми признала вину в его убийстве
Общество
В Ленобласти задержали двух подозреваемых в нападении на подростка
Мир
В Ливане сообщили о выведении ТЭС из строя после израильского обстрела
Армия
Бойцы расчета ЗРК «Бук» уничтожили восемь летевших к Мариуполю ракет РСЗО HIMARS
Мир
Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Авто
В России предложили ввести «пошаговую» индексацию утильсбора на автомобили
Общество
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Общество
Движение транспорта ограничили в сторону Дюрсо под Новороссийском из-за пожара
Общество
Вильфанд спрогнозировал жару до +42 на юге России в ближайшие дни
Спорт
Сборная Испании установила рекорд по забитым голам на одном Евро
Общество
В 62% исследованных образцов готовой еды эксперты нашли нарушения
Происшествия
Средства РЭБ обезвредили украинский беспилотник над Орловской областью
/

С видом на горы: спрос на курортную недвижимость перетекает из Сочи

Россияне стали чаще выбирать Архыз, Ессентуки, Пятигорск и Анапу для покупки квартир на отпуск
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дербент, Пятигорск, Ессентуки, Архыз и другие города Кавказа становятся популярными для покупателей курортной недвижимости, рассказали «Известиям» участники рынка. Это связано с высокой стоимостью квадратного метра в традиционном Сочи, где за последние три года цены на новостройки поднялись на 188%. В начале 2024-го средняя цена квадратного метра в городе составила 410 тыс. рублей, отмечают эксперты. При этом они полагают, что спрос на город-курорт всё равно сохранится.

Перетекающий спрос

Спрос на курортную недвижимость перетекает из Сочи в города подешевле — Пятигорск, Архыз, Ессентуки, рассказали «Известиям» представители отрасли. Схожая ситуация сложилась и на рынке недвижимости в Дагестане, привлекательность которого — в особенности Дербента — выросла на фоне резкого роста туристического потока в этот регион.

— В частности, Дагестан целиком попал под действие расширенного варианта семейной ипотеки, что дает право жителям в том числе и других регионов приобрести по данной программе недвижимость, — пояснил директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков. — Это крайне привлекательно, тем более что одно из условий — иметь в семье ребенка до шести лет. Однако застройщиков, готовых работать с традиционной ипотекой, здесь не так уж и много.

Руководитель отдела продаж международной компании Golden Brown Group Полина Васильева подтвердила рост интереса к недвижимости в Архызе и Дагестане. По ее словам, спрос также сдвигается и внутри Краснодарского края.

вид на Каспийское море в Дагестане и новые жилые дома и квартиры
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Сейчас мы видим, что спрос смещается в сторону Анапы, Лазаревского, Геленджика, — рассказала она «Известиям». — Мы ожидаем там несколько ярких проектов. Например, в Анапу уже заходят известные гостиничные операторы и реализуют проекты, где минимальная цена лота с ремонтом, мебелью, техникой составляет 12 млн рублей.

Регион известен своим климатом, это особо охраняемая эколого-курортная зона, отметил вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко. Как правило, россияне инвестируют здесь в недвижимость, чтобы прилетать во время отпуска.

— Жилье здесь доступнее черноморского побережья, средняя цена в новостройке в самых крупных городах — Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды — сегодня составляет 140 тыс. рублей за квадратный метр, — пояснил он.

Недопустимый максимум: доля льготной ипотеки сильно превысит цель в 25%
Почему Минфин в ближайшие годы не ожидает существенного сокращения спроса на госпрограммы
крым пляж море
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

По данным сервиса «Продома.дом.рф», с начала 2024 года в этих городах продано около 1,1 тыс. квартир на сумму 6,4 млрд рублей, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Такая динамика в объеме сделок, по словам Владимира Кравченко, говорит о росте популярности направления, несмотря на увеличение стоимости к июню прошлого года на 35%.

Другая привлекательная зона для покупки — Крым, где города-курорты, такие как Ялта, Евпатория и Алушта, становятся всё более популярными, добавила коммерческий директор ГК ССК Анна Ших.

— Благодаря своему уникальному микроклимату и историческим достопримечательностям эти города притягивают как российских, так и иностранных туристов, — пояснила эксперт. — На черноморском побережье помимо Сочи активно развиваются Анапа, Геленджик и Новороссийск. Эти города привлекают своей разнообразной курортной инфраструктурой и мягким климатом.

Свои берега: почему туристы стремятся в Сочи
Путешествие из Имеретинки в Абхазию

Инвестиционные регионы

Повышенный спрос фиксируется и на города Южного федерального округа России, и в первую очередь Краснодарского и Ставропольского краев, добавила гендиректор BN Group Ольга Иванова.

— Это четко видно по динамике цен квадратного метра жилья, где по темпам роста именно небольшие курортные города, такие как Каспийск, Кисловодск, Новороссийск, Пятигорск и Ессентуки, занимают первые места по России, обгоняя Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города, — подчеркнула эксперт.

За пять лет, с 2019 по 2024 год, по словам Ольги Ивановой, стоимость квадратного метра в Каспийске, Кисловодске и Новороссийске выросла более чем в четыре раза, в то время как в Санкт-Петербурге и Москве рост оказался скромнее — в 2 и 1,9 раза соответственно.

монеты рост цены график рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Частично это обусловлено «эффектом низкой базы», ведь несколько лет назад средняя цена квадратного метра в них не превышала даже 60–70 тыс. рублей за 1 кв. м, — отметила эксперт. — Однако после пандемии, санкций и изменения внешнеполитической ситуации спрос на малые курортные города вырос более чем в три раза.

Инвестиции в курортную недвижимость на Кавказе стимулируются благодаря стратегическим решениям, принимаемым на государственном уровне. Например, программы по развитию инфраструктуры, включая строительство новых автомагистралей и реконструкцию аэропортов, значительно улучшают доступность регионов для туристов и инвесторов, отметила Анна Ших.

— Такое перераспределение спроса на курортную недвижимость отражает изменения в предпочтениях покупателей, которые всё больше стремятся к оптимальному сочетанию цены и качества, — отметила она.

Кроме того, спрос на курортную недвижимость сдвигается в соседние города в связи с тем, что цены в Сочи слишком высокие, добавила Полина Васильева. Жилье в Крыму также стремительно дорожает, там уже есть проекты, где стоимость 1 кв. м достигает 1–1,2 млн рублей.

деньги ключи продажа покупка квартиры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Соответственно люди, у которых бюджет меньше, начинают скупать любую курортную недвижимость поближе к морю, — полагает она. — Тем более сейчас всё строится по ФЗ-214 с эскроу-счетами, что вселяет в покупателей уверенность в надежности проекта, а также позволяет воспользоваться льготными программами и рассрочками.

Развитие инфраструктуры этих городов и увеличение туристического потока в ближайшие год-два могут спровоцировать рост спроса, а значит, и цены недвижимости в этих регионах, считает Павел Быков.

— Но первенство Сочи они вряд ли смогут оспорить, даже просто из-за природных особенностей города и перспектив его дальнейшего развития как города для туристов, — подчеркнул эксперт.

«По уровню цен на квартиры Крым значительно выигрывает по сравнению с Сочи»
Председатель правления крымского РНКБ Михаил Якунин — об ипотеке в Крыму, ценах на жилье и объединении в ВТБ

Лидирующий Сочи

Спрос на курортную недвижимость Краснодарского края показывает положительную тенденцию, указали в пресс-службе федерального девелопера «Неометрия». Особенно это касается Сочи.

— Мы наблюдаем, что растет интерес к недвижимости разного класса, в том числе «бизнес» и «элит». Это обусловлено тем, что в настоящее время многие в качестве инвестиций выбирают именно отечественные лоты ввиду их надежности, — подчеркнули в компании.   

Цены на новостройки Сочи за три года поднялись на 188% и в начале 2024 года средняя стоимость квадратного метра составила 410 тыс. рублей, добавила руководитель департамента курортной недвижимости Ricci | Жилая недвижимость Юлия Абельханова.

строительство нового жилого комплекса
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Несмотря на изменения в ипотечной сфере, рост цен на жилье в этом регионе продолжается, подтверждая стабильный интерес со стороны потребителей, — указала она. — Сочи остается одним из ключевых и главных региональных рынков, где спрос на жилую недвижимость продолжает демонстрировать устойчивый рост. На сегодняшний день в России нет аналогичной локации, которая могла бы в полной мере конкурировать с Сочи.

Краснодар по объему сделок на первичном рынке также растет, добавил Владимир Кравченко. С начала года продано более 16 тыс. квартир на сумму 108,6 млрд рублей. Средняя цена за 1 кв. м в Краснодаре держится на уровне 151 тыс. рублей.

Всплеск интереса к черноморскому региону привел к развитию инфраструктуры и сервисов, добавил руководитель отдела продаж ГК ТОЧНО Паруйр Варданян.

отдых в Сочи море шезлонги и зонтики
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Краснодарский край сохраняет лидирующие позиции среди популярных курортных направлений страны, — считает эксперт. — С учетом активного развития инфраструктуры и курортной недвижимости предполагаем, что популярность региона среди туристов не только сохранится, но и будет расти.

Сейчас Сочи переживает «второе рождение», в ближайшее время цены еще продержатся на нынешних уровнях, а затем снова продолжат рост, предположили в «Этажах». В начале года основной спрос в городе-курорте приходился на покупку вторичной недвижимости — 64,5%. Сейчас на фоне хороших дисконтов на вторичном рынке спрос на готовые квартиры вновь начал расти.

Для рынка недвижимости Сочи такое перераспределение спроса — весьма позитивный тренд, который позволяет хотя бы временно сдержать цены от дальнейшего бурного роста, а у покупателей появилась возможность приобрести часть объектов со скидками, добавил Павел Быков.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир