С видом на горы: спрос на курортную недвижимость перетекает из Сочи

Дербент, Пятигорск, Ессентуки, Архыз и другие города Кавказа становятся популярными для покупателей курортной недвижимости, рассказали «Известиям» участники рынка. Это связано с высокой стоимостью квадратного метра в традиционном Сочи, где за последние три года цены на новостройки поднялись на 188%. В начале 2024-го средняя цена квадратного метра в городе составила 410 тыс. рублей, отмечают эксперты. При этом они полагают, что спрос на город-курорт всё равно сохранится.

Перетекающий спрос

Спрос на курортную недвижимость перетекает из Сочи в города подешевле — Пятигорск, Архыз, Ессентуки, рассказали «Известиям» представители отрасли. Схожая ситуация сложилась и на рынке недвижимости в Дагестане, привлекательность которого — в особенности Дербента — выросла на фоне резкого роста туристического потока в этот регион.

— В частности, Дагестан целиком попал под действие расширенного варианта семейной ипотеки, что дает право жителям в том числе и других регионов приобрести по данной программе недвижимость , — пояснил директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков. — Это крайне привлекательно, тем более что одно из условий — иметь в семье ребенка до шести лет. Однако застройщиков, готовых работать с традиционной ипотекой, здесь не так уж и много.

Руководитель отдела продаж международной компании Golden Brown Group Полина Васильева подтвердила рост интереса к недвижимости в Архызе и Дагестане. По ее словам, спрос также сдвигается и внутри Краснодарского края.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Сейчас мы видим, что спрос смещается в сторону Анапы, Лазаревского, Геленджика, — рассказала она «Известиям». — Мы ожидаем там несколько ярких проектов. Например, в Анапу уже заходят известные гостиничные операторы и реализуют проекты, где минимальная цена лота с ремонтом, мебелью, техникой составляет 12 млн рублей.

Регион известен своим климатом, это особо охраняемая эколого-курортная зона, отметил вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Владимир Кравченко. Как правило, россияне инвестируют здесь в недвижимость, чтобы прилетать во время отпуска.

— Жилье здесь доступнее черноморского побережья, средняя цена в новостройке в самых крупных городах — Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Минеральные Воды — сегодня составляет 140 тыс. рублей за квадратный метр, — пояснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

По данным сервиса «Продома.дом.рф», с начала 2024 года в этих городах продано около 1,1 тыс. квартир на сумму 6,4 млрд рублей, это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Такая динамика в объеме сделок, по словам Владимира Кравченко, говорит о росте популярности направления, несмотря на увеличение стоимости к июню прошлого года на 35%.

Другая привлекательная зона для покупки — Крым, где города-курорты, такие как Ялта, Евпатория и Алушта, становятся всё более популярными, добавила коммерческий директор ГК ССК Анна Ших.

— Благодаря своему уникальному микроклимату и историческим достопримечательностям эти города притягивают как российских, так и иностранных туристов, — пояснила эксперт. — На черноморском побережье помимо Сочи активно развиваются Анапа, Геленджик и Новороссийск. Эти города привлекают своей разнообразной курортной инфраструктурой и мягким климатом.

Инвестиционные регионы

Повышенный спрос фиксируется и на города Южного федерального округа России, и в первую очередь Краснодарского и Ставропольского краев, добавила гендиректор BN Group Ольга Иванова.

— Это четко видно по динамике цен квадратного метра жилья, где по темпам роста именно небольшие курортные города, такие как Каспийск, Кисловодск, Новороссийск, Пятигорск и Ессентуки, занимают первые места по России, обгоняя Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города, — подчеркнула эксперт.

За пять лет, с 2019 по 2024 год, по словам Ольги Ивановой, стоимость квадратного метра в Каспийске, Кисловодске и Новороссийске выросла более чем в четыре раза, в то время как в Санкт-Петербурге и Москве рост оказался скромнее — в 2 и 1,9 раза соответственно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Частично это обусловлено «эффектом низкой базы», ведь несколько лет назад средняя цена квадратного метра в них не превышала даже 60–70 тыс. рублей за 1 кв. м, — отметила эксперт. — Однако после пандемии, санкций и изменения внешнеполитической ситуации спрос на малые курортные города вырос более чем в три раза.

Инвестиции в курортную недвижимость на Кавказе стимулируются благодаря стратегическим решениям, принимаемым на государственном уровне. Например, программы по развитию инфраструктуры, включая строительство новых автомагистралей и реконструкцию аэропортов, значительно улучшают доступность регионов для туристов и инвесторов , отметила Анна Ших.

— Такое перераспределение спроса на курортную недвижимость отражает изменения в предпочтениях покупателей, которые всё больше стремятся к оптимальному сочетанию цены и качества, — отметила она.

Кроме того, спрос на курортную недвижимость сдвигается в соседние города в связи с тем, что цены в Сочи слишком высокие, добавила Полина Васильева. Жилье в Крыму также стремительно дорожает, там уже есть проекты, где стоимость 1 кв. м достигает 1–1,2 млн рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Соответственно люди, у которых бюджет меньше, начинают скупать любую курортную недвижимость поближе к морю, — полагает она. — Тем более сейчас всё строится по ФЗ-214 с эскроу-счетами, что вселяет в покупателей уверенность в надежности проекта, а также позволяет воспользоваться льготными программами и рассрочками.

Развитие инфраструктуры этих городов и увеличение туристического потока в ближайшие год-два могут спровоцировать рост спроса, а значит, и цены недвижимости в этих регионах, считает Павел Быков.

— Но первенство Сочи они вряд ли смогут оспорить, даже просто из-за природных особенностей города и перспектив его дальнейшего развития как города для туристов, — подчеркнул эксперт.

Лидирующий Сочи

Спрос на курортную недвижимость Краснодарского края показывает положительную тенденцию, указали в пресс-службе федерального девелопера «Неометрия». Особенно это касается Сочи.

— Мы наблюдаем, что растет интерес к недвижимости разного класса, в том числе «бизнес» и «элит». Это обусловлено тем, что в настоящее время многие в качестве инвестиций выбирают именно отечественные лоты ввиду их надежности, — подчеркнули в компании.

Цены на новостройки Сочи за три года поднялись на 188% и в начале 2024 года средняя стоимость квадратного метра составила 410 тыс. рублей, добавила руководитель департамента курортной недвижимости Ricci | Жилая недвижимость Юлия Абельханова.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Несмотря на изменения в ипотечной сфере, рост цен на жилье в этом регионе продолжается, подтверждая стабильный интерес со стороны потребителей, — указала она. — Сочи остается одним из ключевых и главных региональных рынков, где спрос на жилую недвижимость продолжает демонстрировать устойчивый рост. На сегодняшний день в России нет аналогичной локации, которая могла бы в полной мере конкурировать с Сочи.

Краснодар по объему сделок на первичном рынке также растет, добавил Владимир Кравченко. С начала года продано более 16 тыс. квартир на сумму 108,6 млрд рублей. Средняя цена за 1 кв. м в Краснодаре держится на уровне 151 тыс. рублей.

Всплеск интереса к черноморскому региону привел к развитию инфраструктуры и сервисов, добавил руководитель отдела продаж ГК ТОЧНО Паруйр Варданян.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Краснодарский край сохраняет лидирующие позиции среди популярных курортных направлений страны, — считает эксперт. — С учетом активного развития инфраструктуры и курортной недвижимости предполагаем, что популярность региона среди туристов не только сохранится, но и будет расти.

Сейчас Сочи переживает «второе рождение», в ближайшее время цены еще продержатся на нынешних уровнях, а затем снова продолжат рост, предположили в «Этажах». В начале года основной спрос в городе-курорте приходился на покупку вторичной недвижимости — 64,5%. Сейчас на фоне хороших дисконтов на вторичном рынке спрос на готовые квартиры вновь начал расти.