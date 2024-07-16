Банки указали на высокий спрос ипотеки на ИЖС

Банки 16 июля рассказали «Известиям» о высоком спросе россиян на ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Так, в июне Банк ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на ИЖС в объеме около 7 млрд рублей — это больше, чем в июне прошлого года, почти в два раза.

«Собственный дом начали строить более тысячи семей. С начала 2024 года кредит на строительство дома оформили около 3.5 тыс. семей, объем кредитования превысил 20 млрд рублей. Мы видим традиционный всплеск интереса к частному домостроению в летний период. В июне спрос на ИЖС был рекордным — сделки к началу года увеличились более чем в четыре раза как в количестве, так и в объеме. Дальнейшему развитию сегмента будет способствовать законодательное закрепление безопасного механизма с эскроу, а также действующие ипотечные госпрограммы», — сказал заместитель председателя правления Банка «ДОМ.РФ» Алексей Косяков.

Почта Банк также фиксирует спрос на ипотеку на ИЖС. Во II квартале объем таких кредитов вырос в шесть раз по сравнению с I кварталом. В ипотечном портфеле доля составила 99%.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Анны Земляновой, спрос на ИЖС остается высоким из-за действия льготных программ, где ставки существенно ниже рыночных уровней.

«В I квартале 2024 года почти вся ипотека на ИЖС выдавалась на льготных условиях, где ставки не превышали 8% годовых. Продление программы семейной ипотеки до 2030 года продолжит оказывать поддержку рынку. Сегмент ИЖС, вероятно, продолжит и дальше активно развиваться благодаря внедрению механизма эскроу для частных домов. На прошлой неделе Госдума приняла закон о строительстве частных домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов. Это поддержит спрос на ипотеку на ИЖС, так как сделает процесс строительства более прозрачным для заемщика и понятным для банков», — сказала она.

10 июля в Минфине РФ сообщили продлении семейной ипотеки. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн рублей. Для других регионов — до 6 млн рублей.