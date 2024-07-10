Семейную ипотеку продлят до 2030 года

Программа семейной ипотеки будет продлена до 2030 года и распространится на семьи, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Об этом 10 июля сообщили в Минфине РФ.

«Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6%, в том числе для жителей Дальнего Востока», — говорится на сайте ведомства.

Сумма кредита для жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — до 12 млн рублей. Для других регионов — до 6 млн рублей. Отмечается, что сумму можно и увеличить до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, однако в таком случае будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос составляет 20%, добавили в министерстве. При этом ранее выданный кредит можно будет рефинансировать после рождения ребенка.

Кроме того, льготная программа касается семей, проживающих в городах с численностью населения до 50 тыс. человек и имеющих двух несовершеннолетних детей. Помимо этого попасть под такие условия ипотеки могут семьи с двумя детьми, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в субъектах, имеющие индивидуальные программы развития. Также льгота распространятся на семьи, где есть ребенок-инвалид.

«Наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми. Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

В текущем году на реализацию программы «Семейная ипотека» в бюджете заложено 223,8 млрд рублей. На фоне продления льгот ассигнования будут увеличены на 66,2 млрд рублей.

В конце февраля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил продлить программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 года. Также глава государства предложил в два раза увеличить налоговый вычет за второго и третьего ребенка.