Сбиться с долгу: выдачи льготной ипотеки в июне подскочили в полтора раза
Спрос на льготную ипотеку в июне резко вырос — по итогам месяца банки выдали в полтора раза больше таких займов, чем в мае, следует из данных ДОМ.РФ (их проанализировали «Известия»). Объем оформленных кредитов по госпрограммам достиг рекордного уровня с начала года и превысил отметку в 600 млрд рублей — это почти треть от выдач за всё первое полугодие 2024-го. Массовые льготные программы привели к разгону цен на жилье, однако после их корректировки с 1 июля спрос на ипотеку может просесть на 30%. Как это повлияет на стоимость квадратного метра — в материале «Известий».
Насколько выросли выдачи льготной ипотеки в июне
По итогам июня банки выдали льготных ипотечных кредитов на сумму 614,6 млрд рублей. Это на 45% больше, чем в мае, когда объем составил 422,8 млрд, следует из данных ДОМ.РФ (есть у «Известий»). Число предоставленных займов выросло на аналогичную величину — с 79,5 тыс. до 116 тыс. Это рекордные показатели с начала 2024 года.
При этом выдачи ипотеки с господдержкой под 8%, которая завершилась с 1 июля, увеличились на 60% и достигли 210 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ. Спрос на семейную ипотеку, действие которой президент поручил продлить до 2030 года, тоже значительно вырос. В июне в рамках этой программы банки выдали кредитов на 322,5 млрд рублей, что превышает показатель мая в полтора раза. Новые условия по ней в правительстве должны согласовать в ближайшие дни.
На июнь пришлось около 28% всех выдач ипотеки с господдержкой за первое полугодие 2024-го, следует из данных ДОМ.РФ. Всего за этот период россияне оформили более 402 тыс. льготных кредитов на сумму 2,1 трлн рублей — это больше аналогичного периода 2023-го на 25% и 36% соответственно.
В первый летний месяц ВТБ столкнулся с максимальным с начала года спросом клиентов на льготную ипотеку — он вырос почти на 45% к маю, заявили в пресс-службе банка. Основной спрос пришелся на семейную программу — многие клиенты ожидали изменения параметров после 1 июля, поэтому решили взять кредит до этого момента.
В Совкомбанке по программе на новостройки под 8% россияне оформили более чем в пять раз больше ссуд, чем в мае, а по семейной — почти втрое, уточнил представитель организации.
Финансовые организации отметили и общий рост выдач по ипотеке. В Абсолют Банке объем предоставленных жилищных займов увеличился в июне почти вдвое, а в Почта Банке — в 2,2 раза. Это также говорит о спросе на госпрограммы, ведь уже в мае на них приходилось более 75% выданной ипотеки, сообщали ранее «Известия». Эксперты считают, что в июне их доля могла вырасти еще сильнее и превысить 80%.
Россияне старались успеть взять ипотеку под 8% с господдержкой до завершения программы, согласилась экономист РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Помимо этого, в СМИ появлялись сообщения о том, что ставки по рыночным программам могут вырасти вслед за возможным повышением ключевой на заседании ЦБ 26 июля. Сейчас она уже составляет 16%.
В этих условиях сформировался ажиотажный спрос на госпрограммы — люди пытались успеть «запрыгнуть в последний вагон», добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
«Известия» направили запросы в ЦБ РФ и Минфин.
Как рынок недвижимости изменится во втором полугодии
Без массовой безадресной льготной ипотеки стоимость квадратного метра, скорее всего, начнет стагнировать, полагает глава Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru Олег Репченко. Однако серьезного пересмотра цен не будет — застройщики существенно нарастили продажи и какое-то время смогут существовать даже на фоне снижения спроса.
Уменьшение стоимости маловероятно в условиях повышенной инфляции, добавил независимый эксперт Андрей Бархота.
Отмена ипотеки с господдержкой под 8% давно ожидалась, поскольку кредитный рынок из-за нее оказался перегрет, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Помимо того, перекос цен на новостройки и вторичное жилье за время действия программы существенно вырос — по данным ЦБ, на 40%.
Семейная ипотека продолжит работать до 2030 года согласно поручению президента РФ, но после 1 июля условия по ней изменятся (решение сейчас прорабатывается в правительстве). Так, льготная ставка 6% сохранится только для семей с детьми младше шести лет — для остальных ее могут повысить до 12%, писали ранее «Известия». Помимо того, программу продлят по более выгодным условиям для жителей малых городов, регионов с низким уровнем строительства и заемщиков, которые планируют построить частный дом.
— После 2030 года, возможно, и эта программа будет отменена, — предположила Наталья Мильчакова.
IT-ипотека сейчас не выдается рядом банков из-за исчерпания лимитов по программе. По данным ДОМ.РФ, всего финорганизации смогут выдать в рамках этой программы кредитов еще на 31 млрд рублей. При этом у части правительства РФ есть сомнения в ее эффективности — вероятность отмены и этой программы ненулевая, сказал Андрей Бархота.
Переход к адресной льготной ипотеке позволит постепенно сдуть образовавшийся на рынке жилья ценовой пузырь, считает Олег Репченко из Irn.ru. За время действия программы под 8% с начала 2020 года стоимость квадратного метра в Москве и других крупных городах выросла в 1,5–2 раза, напомнил эксперт. По его словам, застройщикам отмена программы тоже будет на пользу.
— Чем дольше надувается ценовой пузырь, тем с большим грохотом он потом лопнет. Для всех будет лучше, если он рассосется постепенно, — заключил Олег Репченко.
При этом актуальность льготных программ для рядовых россиян сохранится — ставки по рыночной ипотеке остаются высокими и могут достигать 21%. Купить квартиру в рамках базовых предложений от банков не могут себе позволить около 70% потенциальных покупателей, отметил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.
Большинство россиян лишилось возможности купить жилье на приемлемых условиях, поэтому клиенты займут выжидательную позицию, считает экономист РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.
На отдельные проекты спрос может сократиться и на 50%, полагает Олег Репченко. Это приведет к некоторому пересмотру цен на жилье — появится больше акций и скидок от застройщиков. Это не станет для рынка катастрофой — он лишь вернется к нормальному состоянию после аномального спроса и завышенной стоимости, заключил эксперт.