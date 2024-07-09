Сбиться с долгу: выдачи льготной ипотеки в июне подскочили в полтора раза

Спрос на льготную ипотеку в июне резко вырос — по итогам месяца банки выдали в полтора раза больше таких займов, чем в мае, следует из данных ДОМ.РФ (их проанализировали «Известия»). Объем оформленных кредитов по госпрограммам достиг рекордного уровня с начала года и превысил отметку в 600 млрд рублей — это почти треть от выдач за всё первое полугодие 2024-го. Массовые льготные программы привели к разгону цен на жилье, однако после их корректировки с 1 июля спрос на ипотеку может просесть на 30%. Как это повлияет на стоимость квадратного метра — в материале «Известий» .

Насколько выросли выдачи льготной ипотеки в июне

По итогам июня банки выдали льготных ипотечных кредитов на сумму 614,6 млрд рублей. Это на 45% больше, чем в мае, когда объем составил 422,8 млрд , следует из данных ДОМ.РФ (есть у «Известий»). Число предоставленных займов выросло на аналогичную величину — с 79,5 тыс. до 116 тыс . Это рекордные показатели с начала 2024 года.

При этом выдачи ипотеки с господдержкой под 8%, которая завершилась с 1 июля, увеличились на 60% и достигли 210 млрд рублей , следует из данных ДОМ.РФ. Спрос на семейную ипотеку, действие которой президент поручил продлить до 2030 года, тоже значительно вырос . В июне в рамках этой программы банки выдали кредитов на 322,5 млрд рублей, что превышает показатель мая в полтора раза . Новые условия по ней в правительстве должны согласовать в ближайшие дни.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На июнь пришлось около 28% всех выдач ипотеки с господдержкой за первое полугодие 2024-го , следует из данных ДОМ.РФ. Всего за этот период россияне оформили более 402 тыс. льготных кредитов на сумму 2,1 трлн рублей — это больше аналогичного периода 2023-го на 25% и 36% соответственно .

В первый летний месяц ВТБ столкнулся с максимальным с начала года спросом клиентов на льготную ипотеку — он вырос почти на 45% к маю , заявили в пресс-службе банка. Основной спрос пришелся на семейную программу — многие клиенты ожидали изменения параметров после 1 июля, поэтому решили взять кредит до этого момента.

В Совкомбанке по программе на новостройки под 8% россияне оформили более чем в пять раз больше ссуд, чем в мае, а по семейной — почти втрое , уточнил представитель организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Финансовые организации отметили и общий рост выдач по ипотеке. В Абсолют Банке объем предоставленных жилищных займов увеличился в июне почти вдвое, а в Почта Банке — в 2,2 раза . Это также говорит о спросе на госпрограммы, ведь уже в мае на них приходилось более 75% выданной ипотеки, сообщали ранее «Известия». Эксперты считают, что в июне их доля могла вырасти еще сильнее и превысить 80%.

Россияне старались успеть взять ипотеку под 8% с господдержкой до завершения программы , согласилась экономист РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Помимо этого, в СМИ появлялись сообщения о том, что ставки по рыночным программам могут вырасти вслед за возможным повышением ключевой на заседании ЦБ 26 июля. Сейчас она уже составляет 16% .

В этих условиях сформировался ажиотажный спрос на госпрограммы — люди пытались успеть «запрыгнуть в последний вагон» , добавила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Известия» направили запросы в ЦБ РФ и Минфин.

Как рынок недвижимости изменится во втором полугодии

Без массовой безадресной льготной ипотеки стоимость квадратного метра, скорее всего, начнет стагнировать , полагает глава Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости Irn.ru Олег Репченко. Однако серьезного пересмотра цен не будет — застройщики существенно нарастили продажи и какое-то время смогут существовать даже на фоне снижения спроса .

Уменьшение стоимости маловероятно в условиях повышенной инфляции , добавил независимый эксперт Андрей Бархота.

Отмена ипотеки с господдержкой под 8% давно ожидалась, поскольку кредитный рынок из-за нее оказался перегрет , отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Помимо того, перекос цен на новостройки и вторичное жилье за время действия программы существенно вырос — по данным ЦБ, на 40% .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Семейная ипотека продолжит работать до 2030 года согласно поручению президента РФ, но после 1 июля условия по ней изменятся (решение сейчас прорабатывается в правительстве). Так, льготная ставка 6% сохранится только для семей с детьми младше шести лет — для остальных ее могут повысить до 12%, писали ранее «Известия». Помимо того, программу продлят по более выгодным условиям для жителей малых городов, регионов с низким уровнем строительства и заемщиков, которые планируют построить частный дом.

— После 2030 года, возможно, и эта программа будет отменена, — предположила Наталья Мильчакова.

IT-ипотека сейчас не выдается рядом банков из-за исчерпания лимитов по программе. По данным ДОМ.РФ, всего финорганизации смогут выдать в рамках этой программы кредитов еще на 31 млрд рублей . При этом у части правительства РФ есть сомнения в ее эффективности — вероятность отмены и этой программы ненулевая , сказал Андрей Бархота.

Переход к адресной льготной ипотеке позволит постепенно сдуть образовавшийся на рынке жилья ценовой пузырь , считает Олег Репченко из Irn.ru. За время действия программы под 8% с начала 2020 года стоимость квадратного метра в Москве и других крупных городах выросла в 1,5–2 раза , напомнил эксперт. По его словам, застройщикам отмена программы тоже будет на пользу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Чем дольше надувается ценовой пузырь, тем с большим грохотом он потом лопнет. Для всех будет лучше, если он рассосется постепенно , — заключил Олег Репченко.

При этом актуальность льготных программ для рядовых россиян сохранится — ставки по рыночной ипотеке остаются высокими и могут достигать 21% . Купить квартиру в рамках базовых предложений от банков не могут себе позволить около 70% потенциальных покупателей , отметил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «Флип» Евгений Шавнев.

Большинство россиян лишилось возможности купить жилье на приемлемых условиях, поэтому клиенты займут выжидательную позицию , считает экономист РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.