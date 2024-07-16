Со ставкой на дом: россияне взяли рекордный объем ипотеки на ИЖС

Россияне взяли рекордный объем кредитов на индивидуальное жилищное строительство за первое полугодие 2024-го — в 2,4 раза больше, чем в предыдущем году. Об этом «Известиям» сообщили в ДОМ.РФ. Банки также отмечают высокий спрос на такие ссуды — в ВТБ он вырос в пять раз. Популярность этих займов резко повысилась на фоне сокращения ипотечных госпрограмм. Тренд подогревает разгон цен на первичное жилье в крупных городах, ведь постройка собственного дома обойдется россиянам втрое дешевле. Продолжится ли рост спроса на ИЖС — в материале «Известий».

Насколько выросли выдачи ипотеки на ИЖС в 2024 году

С начала года объем выданных кредитов на индивидуальное жилое строительство (ИЖС) достиг рекордных 385 млрд рублей — это в 2,4 раза больше чем за аналогичный период 2023-го, сообщили «Известиям» в ДОМ.РФ. Там уточнили: около трети таких ссуд оформили по программе семейной ипотеки.

За первое полугодие доля кредитов на ИЖС в объеме выдач среди всех жилищных займов выросла до 13%, хотя еще год назад она составляла 5%, пояснили в ДОМ.РФ.

Тенденцию также подтвердили в крупнейших банках. За январь – июнь в ВТБ выдали в пять раз больше кредитов на самостоятельное строительство домов, чем за аналогичный период 2023-го, рассказали в пресс-службе финансовой организации.

— В первом полугодии спрос на ипотеку на частные дома достиг своего пика. На фоне дорогих кредитов на городскую недвижимость треть наших заемщиков предпочли строить дома сами, — пояснил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Всего на загородную недвижимость (готовые дома и ИЖС) заемщики ВТБ получили свыше 38 млрд рублей, рассказали в банке.

Другие участники рынка также повышенный интерес россиян к кредитам на ИЖС. В «Сбере» к июню их ежемесячные выдачи выросли почти втрое — с 7,2 тыс. до рекордных 20,8 тыс., уточнили в пресс-службе организации. Газпромбанк за первое полугодие выдал в 10 раз больше кредитов, чем в прошлом году.

Почти каждая десятая ипотечная сделка на ИЖС приходится на Московскую область, рассказал гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев.

Загородную недвижимость также часто покупают в Татарстане, Краснодарском крае и Ленинградской области, уточнили в пресс-службе ВТБ.

По данным опроса от ДОМ.РФ и ВЦИОМ, 67% российских семей считают собственный дом наиболее предпочтительным видом жилья, напомнили в пресс-службе Минстроя РФ.

«Известия» направили запрос в Минфин РФ.

Можно ли взять льготную ипотеку на строительство частного дома

В 2022 году все льготные программы распространили на ИЖС, уточнили «Известиям» в пресс-службе Минстроя. Доля таких кредитов в выдачах с тех пор выросла почти на 10 п.п.

— За первое полугодие 2024 года льготные выдачи составили практически 100% кредитов на рынке индивидуального строительства, — подтвердили в пресс-службе «Сбера».

Однако в дальнейшем картина может поменяться, потому что массовая льготная ипотека под 8% завершилась с 1 июля, а по семейной программе условия ужесточили. В то же время взять ссуду на частный дом до сих пор можно по IT-ипотеке, а также по программам для жителей Дальнего Востока и Арктической зоны. Для ИЖС также всё еще действует сельская ипотека под 3%. «Известия» направили запрос в Минсельхоз РФ.

Сейчас большинство этих программ доступны при строительстве аккредитованным банком подрядчиком, тогда как ранее действовавшая льготная ипотека позволяла возводить частные дома только собственными силами, пояснила ведущий аналитик по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Мария Волик.

Почему растет спрос на ипотеку на ИЖС

Индивидуальное строительство набирает обороты из года в год, подчеркнул Евгений Шавнев. По его мнению, рекорды первого полугодия 2024-го — явно не предел.

— С ростом стоимости квадратного метра в мегаполисе прямо пропорционально начал расти спрос на дома и таунхаусы в организованных поселках, — заявил коммерческий директор компании «Оптилэнд» Дмитрий Мокроусов.

Ведь стоимость таунхауса в радиусе 20–25 км. от Москвы сопоставима с ценой на небольшую квартиру в пределах третьего транспортного кольца, но часто не подходящую для большой семьи, добавил эксперт. Поэтому всё больше покупателей с двумя и более детьми выбирают покупку готового дома или строительство по своему проекту, пояснил он.

— Цены за квадратный метр на рынке ИЖС ниже практически в три раза, — подчеркнула Мария Волик из «Эксперт РА».

В крупных городах цены на жилье за последние три-четыре года выросли почти вдвое, отметил глава аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко. По его словам, клиентов смущают не только космические цены, но и формат жилья — скромная площадь квартир, высокая плотность застройки и проблемы с парковкой.

Наиболее популярные материалы — кирпич и брус — также заметно дорожают, уточнил независимый эксперт Андрей Бархота. Но даже с учетом этого постройка своего дома обойдется дешевле ипотеки на первичное жилье в многоквартирном доме, уверен эксперт.

Покупатели загородной недвижимости — это в основном жители Москвы и Петербурга, подчеркнул Дмитрий Мокроусов из «Оптилэнд». При этом наблюдается дефицит подходящих для застройки участков в 25–30 км от МКАД, поэтому до конца года стоимость частных домов может вырасти более чем на 10%.

Многие крупные девелоперы сейчас анонсируют выход проектов в сегменте ИЖС, добавил Дмитрий Мокроусов. Это приводит к развитию инфраструктуры в регионах застройки — там появляются детские сады и школы, строятся дороги.

Крупные игроки рынка недвижимости обратили внимание на ИЖС после марта 2023 года, когда на строительство коттеджных поселков распространили механизм эскроу-счетов, деньги с которых девелопер может снять только после исполнения обязательств перед клиентом, объяснила Мария Волик из «Эксперт РА». Сейчас тот же принцип будет действовать и для ИЖС по договорам подряда — это дополнительно защитит средства россиян.

В перспективе тренд на развитие ИЖС поможет развитию российских регионов. Он особенно актуален для небольших населенных пунктов, где почти нет многоквартирного домостроения, отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

— Тренду способствует и рост популярности удаленного формата работы — многие граждане работают дистанционно, и им нет нужды выезжать в город каждый день, — констатировал Евгений Шавнев.

ИЖС имеет хорошие перспективы, заключил Андрей Бархота. Хотя инфляция затронула и этот сегмент, первичное жилье в городах всё равно выглядит переоцененным. Спрос на частные дома будет расти — в России огромные земельные ресурсы, что будет только способствовать тренду.