Предел рынка: Минфин на триллион расширил лимиты по семейной ипотеке

Минфин увеличил лимиты по обновленной семейной ипотеке более чем на триллион рублей, сообщили «Известиям» в Дом.рф. Организация начала распределять их между банками, этот процесс завершится до конца июля. Условия программы изменились — теперь взять жилищный кредит по ставке 6% смогут семьи с детьми до шести лет или с двумя несовершеннолетним детьми, но только в малых городах или в регионах с низкими темпами строительства. Такие меры позволят стимулировать рождаемость и поддержать субъекты. Как обновленная семейная ипотека повлияет на рынок недвижимости — в материале «Известий».

Как изменились условия семейной ипотеки

Лимиты выдачи кредитов по семейной ипотеке увеличены на 1,06 трлн рублей новым решением Минфина, сообщила «Известиям» управляющий директор Дом.рф Светлана Некрасова. В дальнейшем планируется их дополнительно повысить в зависимости от динамики выдач.

Дом.рф начал распределять новые лимиты между участниками рынка 10 июля, уточнила Светлана Некрасова. По ее словам, процесс должен завершиться до конца месяца.

После расширения лимитов по семейной ипотеке их общий объем достигнет 5,9 трлн рублей, следует из данных Дом.рф

Справка «Известий» Лимиты льготной ипотеки — это объем денег, который банки могут выдать населению в виде жилищных кредитов с господдержкой. Участникам программы положено возмещение недополученных доходов за разницу между рыночной и сниженной ставкой только в случае, если они оформят такую ссуду в пределах выделенных порогов. На эти цели Минфин ежегодно выделяет средства из бюджета.

В 2024 году для финансирования семейной ипотеки из казны выделено 223,8 млрд рублей — Минфин планирует увеличить эту сумму на 66,2 млрд рублей, следует из сообщения ведомства. Дополнительные расходы по программе будут зависеть от уровня ключевой ставки.

Под программу попадают:

— семьи с детьми, где есть ребенок в возрасте до шести лет включительно;

— семьи с двумя детьми в возрасте до 18 лет из малых городов численностью до 50 тыс. человек или из регионов с низким уровнем строительства;

— семьи с детьми-инвалидами.

До изменения условий семейную ипотеку могли взять семьи с двумя детьми до 18 лет из любых регионов РФ и с детьми, рожденными с января 2018-го по 31 декабря 2023 года.

Всего определят 35 регионов с низкими темпами строительства, где госпрограмма будет доступна семьям с двумя несовершеннолетними детьми, уточнил «Известиям» первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

По новым условиям семейную ипотеку можно взять не только на квартиру, но и на строительство частного дома — только если договор подряда заключается с использованием безопасного механизма счетов эскроу (деньги на нем блокируются банком до исполнения обязательств застройщика).

— Средства граждан на таких счетах будут защищены, а подрядные организации смогут планировать работу и развитие своего бизнеса. Это приведет к последовательному снижению ставок по ипотеке на ИЖС, а объемы ее выдачи будут существенно расти, — отметил заместитель генерального директора АО «Дом.рф» Алексей Ниденс.

Первоначальный взнос по семейной ипотеке составит 20%, сообщается на сайте Минфина. Семьи, в которых родился ребенок, смогут рефинансировать ранее полученный жилищный кредит по госпрограмме.

Максимальная сумма семейной ипотеки составит 30 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 15 млн рублей для остальных субъектов РФ, следует из сообщения Минфина. При этом льготная ставка будет действовать только на сумму до 12 млн в столичных регионах и до 6 млн рублей в других — оставшаяся часть займа будет выдаваться на рыночных условиях.

Россияне смогут оформить только одну льготную ипотеку, уточняется в сообщении министерства. Траншевые жилищные займы (когда оплата застройщику производится банком частями) в рамках госпрограммы также запретили, уточнил директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич.

ВТБ и Банк Дом.РФ уже начали принимать заявки на обновленную семейную ипотеку, а Сбер запустит ее на новых условиях в ближайшее время, уточнили представители организаций. О готовности возобновить выдачи по программе сообщили в МТС Банке, Абсолют Банке и «Новикоме». «Известия» направили запросы в крупнейшие кредитные организации, а также в ЦБ и Минфин.

Как изменится рынок недвижимости

Семейная ипотека останется самой востребованной программой с господдержкой, заявил «Известиям» замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. С новыми параметрами программа поддержит жилищное строительство в отдельных городах и субъектах, что сократит отток населения в мегаполисы. Помимо того, программа направлена на стимулирование рождаемости — это одна из приоритетных задач государства на ближайшие годы.

Всего в РФ около 800 городов с населением до 50 тыс. человек — их жители просто не смогут потянуть ипотеку по рыночным ставкам, подчеркнул исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. По его словам, там вообще не строится многоквартирное жилье из-за низких доходов населения и в целом невысокой рентабельности проектов. Схожие проблемы наблюдаются и в городах с населением 50-250 тыс. человек — в перспективе программу нужно распространить и на них, считает эксперт.

— Условия по семейной ипотеке стали более жесткими. В моменте выдачи точно просядут, — полагает глава направления «Ипотека» в Сравни Дмитрий Сафронов.

Категории заемщиков с доступом к семейной ипотеке сузились, подчеркнула глава направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Этот фактор наряду с отменой программы с господдержкой под 8% с 1 июля приведет к ощутимой просадке доли льготных жилищных кредитов в общих выдачах.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова дает более оптимистичные прогнозы: в целом продление семейной программы поддержит выдачи ипотеки, особенно в период высоких рыночных ставок. Однако выдачи по этой программе могут сократиться на 15-20%, считает Виталий Костюкевич из Абсолют банка.

Ипотечный рынок охладится не только из-за ужесточения условий семейной ипотеки, а также из-за того, что ставки по рыночным программам могут вырасти, отметил Дмитрий Сафронов. Он напомнил, что вероятность повышения ключевой существенна. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе заявила, что на следующем заседании 26 июля регулятор будет обсуждать увеличение ставки (сейчас она находится на уровне 16%), поскольку инфляционное давление не спадает.

Помимо того, к снижению ипотечных выдач подталкивают и другие факторы — например, рост закредитованности граждан и цен на жилье, добавил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. При этом застройщики вряд ли пойдут на снижение стоимости квадратного метра, поскольку они в любом случае столкнутся с сокращением продаж. Но из-за жестких денежно-кредитных условий льготные программы все равно будут преобладать во втором полугодии 2024-го, заключил эксперт.