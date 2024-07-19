Оленье полнолуние в июле: неконтролируемая тревога и проблемы со здоровьем

В ближайшее воскресенье, 21 июля, наступит второе полнолуние лета. Так же как июньское, оно пройдет в знаке Козерога. Главной особенностью станет влияние Плутона и Нептуна, что может сказаться на состоянии многих людей. Подробнее об июльском полнолунии и его влиянии на организм человека, а также астрологический прогноз на 21 июля — в материале «Известий».

Оленье полнолуние 21 июля: почему так называется

Одна из четырех основных фаз спутника Земли, когда он кажется полностью освещенным правильным кругом, получила название полнолуния. Оставшиеся три: новолуние, растущая (первая четверть) и убывающая (последняя четверть) Луна.

В июле полнолуние произойдет в воскресенье, 21-го числа, в 13:20 мск. По всей России наблюдать явление можно будет при условии безоблачной погоды. При этом невооруженным глазом диск будет казаться полностью освещенным накануне и на следующий день после события.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С древних времен многие народы наблюдали за событиями каждого месяца, а каждому полнолунию присваивали собственное название. Так, июльское именуют оленьим. Такое название ему дали коренные американцы из-за того, что в июле у молодых оленей начинают расти рога, которые успевают затвердеть к концу месяца. Но июльское полнолуние описывали и другими словами: «громовая Луна» (для июля характерны грозы) и «полнолуние лосося» (на Аляске в это время лосось шел на нерест). В Южном полушарии Луну называли ледяной из-за того, что на июль там приходится середина зимы, самое холодное время.

Влияние полнолуния на психику и здоровье людей

Загадка, влияют ли фазы Луны, и в особенности полнолуние, на людей, давно интересует ученых. Существует множество историй о том, что именно в полнолуние, например, рождается больше детей, чем обычно, или что психически нестабильные люди становятся агрессивнее.

Однако воздействие фаз спутника на организм человека так и не было доказано учеными. Многие годами проводили исследования, чтобы доказать или опровергнуть те или иные теории, но однозначные данные так и не были получены.

Единственное, на чем может сказаться полнолуние, — это сон. Из-за того, что Луна в этот день отражает больше всего света, человеку труднее заснуть, также повышается вероятность подъема посреди ночи. Однако сейчас это больше характерно для жителей сельской местности. В городах из-за высокого уровня засветки от автомобилей и фонарей жители всё чаще закрывают окна плотными шторами, а полная Луна не внесет никакие коррективы в освещенность того или иного мегаполиса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В современном мире также сложилось мнение, что фазы Луны влияют на выбор дела, которым нужно заниматься. Так, считается, что в полнолуние нужно заботиться о своих волосах. В день, когда Луна полная, организм очищается от негативной энергии, скапливающейся на кончиках волос. Если вы хотите, чтобы волосы росли в привычном темпе, а прическа выглядела красивой и новой долгое время или волосы радовали здоровым внешним видом, нужно стричься, краситься и делать завивки 21 июля.

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Что астрологи говорят о полнолунии в июле в созвездии Козерога

Как рассказала «Известиям» основатель и методист школы классической астрологии Astrogramma Анна Галицкая, полнолуние 21 июля в знаке Козерога пройдет под влиянием высших планет — Плутона и Нептуна. Это может принести радикальные перемены в жизни тех, кто активно реагирует на лунные фазы. Для полнолуния характерно, когда человек полон сил и эмоций, а его действия или решения обусловлены влиянием сильных переживаний. Эксперт советует учитывать всё это, если нужно принять решение, касающееся личной жизни, отношений с детьми и родителями, а также выбора места жительства и реорганизации жилья.

— Влияние высших планет предполагает воздействие различных социально-политических или общесоциальных факторов на решения, которые мы принимаем. Возможно разрушение иллюзий безопасности жизни, сбои в работе техники или крупных предприятий, которые несут понимание, что без радикальных перемен не обойтись. События, происходящие в это время, могут носить необратимый характер, — говорит Анна Галицкая.

Эксперт также напоминает, что полнолуние под знаком Козерога проходило и в июне. Из-за этого в июле могут снова оказаться актуальными темы и проблемы, которые были подняты в прошлом месяце.

— Однако сейчас от нас потребуются конкретные решения и внесение перемен в свою жизнь. Если в июне основная идея была разобраться в происходящем, то сейчас основная идея — убрать из жизни то, что нам мешает или представляет потенциальную опасность, — считает Анна Галицкая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Астролог Екатерина Максимова для «Известий» подготовила гороскоп по знакам зодиака:

— Овен. Может появиться информация, связанная с задолженностями, налогами и соблюдением закона или правил. Если планировалось или уже происходит строительство чего-то нового, то этот вопрос будет очень важен для представителей знака в этот период;

— Телец. Возможно появление новых целей в жизни, за исполнение которых Тельцы серьезно возьмутся. Может также увеличиться уровень дисциплины. Однако не стоит исключать отмену или перенос дальней поездки;

— Близнецы. Представителям знака стоит ожидать отсечение проблем и стрессовых ситуаций, с которыми они до этого сталкивались. Также из жизни женщин-Близнецов могут уйти мужчины, отношения с которыми явно не радовали;

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— Рак. Ожидаются крупные изменения в отношениях со второй половинкой: может произойти узаконивание отношений, а у кого-то, наоборот, окончательный разрыв;

— Лев. Людям, родившимся в конце июля — середине августа, стоит ждать назначения очень серьезного лечения или операции, если имеются проблемы со здоровьем. Если же всё хорошо, то произойдут качественные трансформации, связанные с работой;

— Дева. У представителей знака могут произойти изменения, связанные с детьми. Отношения с ними либо перейдут на новый уровень, либо охладятся. Возможно и отдаление друг от друга;

— Весы. Стоит ждать приятный ремонт или долгожданные строительные работы, однако может возникнуть и депрессивное, подавленное настроение;

— Скорпион. Людям, рожденным под этим знаком, стоит ждать серьезных разговоров с начальством и новых важных знакомств. Также может всплыть информация о неправильно заполненных документах, перенесенных или отмененных поездках;

— Стрелец. Ожидаются траты на погашение долгов, штрафов. Представители знака могут также начать более серьезно относиться к питанию или сесть на диету;

— Козерог. Люди, рожденные в конце декабря — середине января, могут заметить изменения во внешности: уйдет вес или захочется поменять стрижку;

— Водолей. Могут раскрыться какие-то секреты или, наоборот, возникнет еще больше вопросов. Появится шанс завершить некоторые ситуации, касающиеся тайных отношений и закулисной деятельности. Люди этого знака зодиака в июле смогут выйти на совершенно другой уровень.

— Рыбы. Можно ожидать увеличения деловой активности, но также возможен вариант отдаления или расторжения отношений с кем-то из друзей.

Екатерина Максимова также обращает внимание на то, что в полнолуние в ретроградном положении будут находиться Сатурн и Нептун, которые окажут свое влияние.

— Обе планеты еще сильнее обострят серьезность и важность того, с чем мы с вами столкнемся в это время, и заставят пристальнее сконцентрироваться на всех происходящих в наших жизнях изменениях. Поэтому данное полнолуние не является каким-то простым и проходным, — говорит астролог.

С этим мнением согласна и Анна Галицкая.