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Агапитов заявил об отсутствии у него официальных данных о переносе Игр дружбы

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов 16 июля заявил, что не располагает официальной информацией о переносе Всемирных игр дружбы на 2025 год.

Ранее во вторник глава ФТАР в ходе пресс-конференции, посвященной проведению в Новосибирской области чемпионата России по тяжелой атлетике, сообщил, что запланированные к проведению в России соревнования перенесли с 2024 на 2025 год.

Однако позднее в беседе с ТАСС Агапитов сказал, что не получал подтвержденных данных о переносе.

«Официальной информации у меня нет, говоря о переносе, я опирался на открытые источники. Информацию о переносе я не имею право озвучивать», — приводит его слова агентство.

Игры дружбы были запланированы к проведению в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. Их талисманом стал Тигр.

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Президент России Владимир Путин 19 апреля подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы. Согласно документу, Международная ассоциация дружбы (IFA) будет заниматься вопросами взаимодействия с международными федерациями.

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