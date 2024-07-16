Что такое субаренда жилья и как оформить договор в 2024 году

Субаренда жилья относится к одной из распространенных практик в сфере недвижимости. За некоторым исключением здесь работают те же правила, что и при обычном договоре аренды. Однако ответственность арендатора существенно возрастает. В чем отличие этих двух видов сделок и как правильно оформить договор субаренды в 2024 году — читайте в материале «Известий».

Чем субаренда отличается от аренды жилья

Главное отличие аренды недвижимости от субаренды заключается в форме собственности. В первом случае гражданин сдает собственное жилье, а в другом — арендованное. Таким образом арендатор сам временно становится арендодателем.

Однако, по общим правилам, договор может быть заключен только с разрешения собственника, подтвержденного документально. Иначе сделка будет считаться незаконной и владелец сможет в любой момент расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

Обязанности сторон при этом остаются прежними. Если произойдет порча имущества или будет нанесен другой ущерб, то первичный арендатор несет ту же ответственность, что и при стандартном договоре аренды. Убытки ему придется возмещать за счет второго арендатора или самостоятельно.

Какую недвижимость сдают в субаренду в 2024 году

В субаренду можно сдавать практически любые объекты недвижимости. Такой формат допустим для квартир, апартаментов, загородных домов и пентхаусов.

Чаще всего к такой мере прибегают, если хотят снимать жилье вместе с кем-то или не могут оплачивать аренду в полном объеме. Чтобы избежать негативных последствий, лучше сразу заключить трехсторонний договор, тогда субаренда не потребуется.

Помимо жилых помещений таким же образом можно арендовать склады, машино-места, точки в торговых центрах и другие объекты разной направленности. Причем арендовать можно как всё помещение, так и его часть.

Какое жилье нельзя сдавать в субаренду в 2024 году

Законодательно установлен запрет на сдачу в субаренду земельных участков, переданных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также включенных в перечень государственного и муниципального имущества. Еще одно исключение — субаренда в особых экономических зонах. Поэтому статус земли лучше заранее проверить в Росреестре.

Помимо этого, субаренда может быть запрещена самим первоначальным договором аренды. Нарушение арендатором условий договора может обернуться для него значительными материальными и прочими издержками. Если же помещение взято в субаренду для коммерческих целей, то субарендатор также не сможет добиться налоговых вычетов.

Правила заключения договора субаренды в 2024 году

В договоре субаренды, в первую очередь, прописывается, что помещение сдается не собственником, а первичным нанимателем, который распоряжается собственностью на правах аренды. В документ нужно обязательно вписать реквизиты прежнего договора и данные владельца.

Если в субаренду сдается только часть квадратных метров, то это тоже указывается в договоре. При этом время пользования помещением не может превышать срок, прописанный в основном договоре. А цели должны соответствовать обговоренным с собственником ранее.

Когда договор заключается на год и более, он подлежит государственной регистрации. Порядок прохождения процедуры такой же, как и у стандартного договора аренды.

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