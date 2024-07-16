Байден признал ошибкой сравнение Трампа с мишенью в недавнем разговоре

Нынешний лидер США Джо Байден назвал ошибкой использование им сравнения оппонента на предстоящих президентских выборах, экс-главы Белого дома Дональда Трампа с мишенью в недавнем частном разговоре. Об этом он заявил 16 июля в интервью телеканалу CNN.

Телеканал сообщает, что в телефонном разговоре со спонсорами своей избирательной кампании после поражения на теледебатах Байден произнес фразу It’s time to put Trump in a bull’s-eye, которую можно перевести как «настало время поместить Трампа в яблочко» или «сделать Трампа яблочком мишени».

В интервью американский лидер уточнил, что не считает правильными свои слова, однако отверг остальную критику, заявив, что это была лишь фигура речи.

«Я не сказал «перекрестие». Я имел в виду «прямо в яблочко». Я имел в виду сосредоточиться на нем. Сосредоточиться на том, что он делает. Сосредоточиться на его политике. Сосредоточиться на количестве лжи, которую он сказал в дебатах», — сказал Байден в интервью.

На вопрос о том, пересмотрел ли он свою риторику после покушения на Трампа, которое, в частности, могло было быть спровоцировано неаккуратными выражениями Байдена, американский президент заявил, что считает угрозу демократии слишком масштабной и серьезной, чтобы ее игнорировать и думать о том, кого и на что это может спровоцировать.

Нападение на Трампа произошло на его предвыборном митинге в штате Пенсильвания 13 июня. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное по касательной траектории ранение в ухо. Нападавший был ликвидирован, в результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Нынешний американский лидер Джо Байден дал распоряжение Секретной службе принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа. В своем обращении после инцидента он заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию.

При этом в том же заявлении Байден совершил ряд оговорок: в частности, он назвал бывшего президента Дональда Трампа «бывшим Трампом». Нынешнему лидеру нередко приходится оправдываться за свои ошибки на выступлениях и в обращениях.

Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.