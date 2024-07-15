СМИ указали на оговорки Байдена в видеообращении о покушении на Трампа

В видеообращении о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа нынешний лидер страны Джо Байден допустил ряд грубых ошибок. Об этом 15 июля пишет британское издание Daily Mail.

«В своем шестиминутном обращении президент допустил несколько грубых ошибок, в том числе назвал избирательную урну для голосования «урной для боя» и назвал бывшего президента Дональда Трампа «бывшим Трампом», — говорится в материале.

В обращении Байден заявил, что в Соединенных Штатах нет места политически мотивированному насилию и призвал американцев ни за что не прибегать к подобным преступным методам. Также Daily Mail обратило внимание, что видеообращение было записано в овальном кабинете Белого дома, который используется только в особых случаях.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления.

Переживший покушение премьер Словакии Роберт Фицо указал, что оппоненты Трампа пытаются «заткнуть ему рот» и в результате подстрекательств общественности нашелся «бедолага, который взялся за оружие».

Экс-глава Белого дома в свою очередь рассказал, что он не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе. Также СМИ сообщали, что предвыборный штаб Байдена ищет новую стратегию кампании, приняв решение пока воздержаться от словесных нападок на его оппонента.