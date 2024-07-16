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Подполье сообщило о расстреле в ВСУ за попытки сдаться в плен в Работино

Подполье: в ВСУ расстреливают тех, кто пытается сдаться в плен Работино
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреливают сослуживцев, которые пытаются сдаться в плен в Работино. Об этом 16 июля рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Прибивали оставшихся в Работино бандеровцев. Они вцепились в остатки, как клещи», — сообщил он «РИА Новости», ссылаясь на своих коллег.

По словам Лебедева, такая же ситуация наблюдалась в Крынках, где у ВСУ не было ни эвакуации, ни снабжения.

Также он рассказал, что за ночь в Запорожской области были уничтожены 12 пунктов дислокации украинских боевиков. Лебедев подчеркнул, что из мирных жителей никто не пострадал.

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О том, что в ВСУ расстреливают своих же сослуживцев, сообщалось неоднократно. Например, в июне об этом сообщил сдавшийся в плен ВС России Александр Кравченко. Он также рассказал, что сдался во время штурма российских бойцов, подчеркнув, что не отстреливался, так как в этом не было смысла. По его словам, над ним никто не издевался в плену.

Похожую ситуацию описывал и украинский военный Юрий Водян. По его словам, каждый должен всегда при себе иметь гранату и патрон, чтобы «правильно умереть». Военнопленный подчеркнул, что командиры ВСУ часто пугают военных историями о плохом отношении и издевательствах в российском плену.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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