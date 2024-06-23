В Вооруженных силах Украины (ВСУ) обещали расстреливать сдающихся в плен сослуживцев. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Кравченко.

«Все хотят свалить, потому что люди старше 45 лет, а по виду им можно дать больше 55 лет. У многих болезни и алкоголизм. Так смотришь и думаешь, что шансов ноль», — рассказал он корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

По словам Кравченко, сотрудники военкоматов ловят людей, которые едут на работу или идут в магазин. Пленный отметил, что врачи во время медкомиссии смотрят только документы. Он также рассказал, что служил в 59-й ОМБр.

«Отступать будете, мы вас грохнем с дронов, мотивация такая. Сдадитесь в плен — вас расстреляют», — поделился Кравченко воспоминаниями о словах командования ВСУ.

Он добавил, что сдался во время штурма российских бойцов, и подчеркнул, что не отстреливался, так как в этом не было смысла. По словам Кравченко, над ним никто не издевался в плену.

Ранее в июне попавший в плен украинский военный Юрий Водян рассказал, что каждый украинский военный должен всегда при себе иметь гранату и патрон, чтобы «правильно умереть». Военнопленный подчеркнул, что командиры ВСУ часто пугают военных историями о плохом отношении и издевательствах в российском плену.

До этого, 13 июня, военный государственной пограничной службы Украины Алексей Гончар, добровольно сдавшийся в плен военнослужащим штурмовых отрядов группировки войск «Север» на харьковском направлении, рассказал о нехватке пайков и средств обороны. Кроме того, по его словам, когда российские подразделения начали штурм, боевикам ВСУ командование пообещало по радиосвязи эвакуацию, однако на деле их бросили.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.