Военнослужащий государственной пограничной службы Украины Алексей Гончар сдался в плен военнослужащим штурмовых отрядов группировки войск «Север» в ходе наступления российских сил на территории Харьковской области. Минобороны РФ 13 июня показало фрагмент его рассказа о том, как он пошел в магазин и оказался в ВСУ, как его обучали военному делу и чем закончилась его служба.

В подразделение пограничной службы Украины Гончар попал после того, как сотрудники территориального центра комплектования схватили его по дороге из магазина, затолкали в машину и доставили в военкомат. 29 сентября 2023 года его призвали, а после присяги отправили в учебный центр.

«Нас, подразделение, вывели, по-моему, 19 января, в поселок Бурлук Харьковской области. Там мы снимали дома за свои деньги и жили. Заступали как рабочая сила на пост, строили блиндажи, облагораживали позиции», — рассказал он.

В конце марта Гончар в составе подразделения был направлен на позиции у поселка Красное Харьковской области под предлогом ротации подразделений. Но обещанные 10 дней смены закончились, а их никто не сменил.

«Я один раз оттуда ездил домой — за 17 суток там меня отпустили домой на два дня — помыться, побриться, сигарет купить и еды. То есть еду тоже с собой всегда везешь, потому что то, что там привозят, сухпайки, которые никто не ест. К тому же их никогда не хватало на всех», — добавил пленный.

На местности они наблюдали за определенным приграничным участком. Из оборонительных сооружений на позиции был блиндаж в один накат и окопы для часовых. Их тоже приходилось самостоятельно укреплять.

В ночь на 10 мая Гончара в составе группы из 16 военнослужащих ВСУ перевели на предыдущую позицию, и когда российские подразделения начали штурмовать, им по радиосвязи обещали эвакуацию, а на деле — бросили.

«Они отвечали, мол, будет, будет, а потом часа через два вообще перестали отвечать. <...> Никто ж даже не сказал, что мы едем на первую линию, говорили, что мы еще очень далеко. А нас просто в одну кучу согнали и избавились от нас. Нам говорили, что будут руки отрезать, ноги, издеваться, избивать, если в плен попадем, — такого нет! Нас не избивают, кормят три раза в день, купаемся, вещи у нас чистые, постельное белье тоже. Книги дают читать», — рассказ украинский пограничник о содержании пленных у ВС РФ.

12 июня Минобороны показало фрагмент интервью попавшего в плен военнослужащего 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядового Андрея Мирошниченко. Он рассказал, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) процветает коррупция, материальное положение влияет на возможность выжить и позволяет купить отпуск.

11 июня военнопленный из 415-го стрелкового батальона ВСУ Кирилл Доценко рассказал, как во время наступления российских подразделений в Харьковской области командиры оставили его и сослуживцев выживать. Кроме того, он упомянул об отсутствии в его батальоне тяжелой техники и вооружения.

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