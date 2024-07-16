Трамп впервые после покушения появился на публике

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В РФ упростят спутниковый доступ к интернету авиа- и железнодорожным пассажирам
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Выдвижение Вэнса на пост вице-президента США назвали катастрофой для Украины
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Москва остается главным торговым партнером Еревана
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Губернатор Ростовской области сообщил об уничтожении четырех БПЛА в регионе
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В Приморском крае задержали еще шесть участников банды Ясина
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Республиканцы пообещали американцам предотвратить третью мировую войну
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Синоптики спрогнозировали грозу и до +32 градусов в Москве 16 июля
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В Курской области на территорию завода дрон ВСУ сбросил взрывное устройство
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Расчеты МТ-12 «Рапира» уничтожили замаскированные минометы и живую силу ВСУ
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Волонтер дала советы по поиску пропавшей кошки
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Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США
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Самостоятельные туристы выбирают этим летом Турцию, Краснодарский край, Грузию и Китай
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Покушавшийся на Трампа состоял в стрелковом клубе и помогал больным
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Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН

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