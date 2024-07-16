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Республиканцы пообещали американцам предотвратить третью мировую войну

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Предотвращение третьей мировой войны, восстановление мира и порядка в Европе, а также обеспечение США передовым оружием для защиты является одними из главных задач для представителей Республиканской партии. Об этом 15 июля сообщила газета Washington Post со ссылкой на утвержденную платформу партии.

Всего в документе содержится 20 пунктов, которые члены партии обязуются выполнить, когда «завоюют Белый дом» и добьются большинства в палате представителей и сенате конгресса США. В частности, республиканцы обещают американцам предотвратить третью мировую войну и восстановить мир в Европе и на Ближнем Востоке При этом в документе не содержится пояснений, как эти цели будут достигнуты.

Также одним из пунктов в документе стала постройка системы «Железный купол»: воздушная защита, которая, согласно задумке, должна накрыть всю территорию страны.

«Республиканцы обеспечат, чтобы наши вооруженные силы были самыми современными, смертоносными и мощными в мире. Мы будем инвестировать в передовые исследования и технологии, в том числе в систему противоракетной обороны «Железный купол», будем обеспечивать наших военнослужащих более высокими зарплатами и добьемся увольнения левых демократов как можно скорее», — говорится в документе.

Кроме этого, отдельное внимание уделяется национальной валюте — доллару: в документе обозначено желание республиканцев «сохранить доллар США в качестве мировой резервной валюты», однако не обозначены способы и пути это осуществить.

Однако один из пунктов был смягчен. Так, четвертый пункт в девятой главе, в котором обозначаются намерения партии в отношении абортов, был немного «разжижен», отметили в Washington Post. В газете также уточнили, что «одобрение документа вызвало ярость у некоторых сторонников антиабортной политики внутри партии».

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Ранее стало известно, что Трампа официально выдвинули в качестве кандидата на пост президента США. Теперь он должен официально согласиться со своим выдвижением от партии на выступлении 18 июля.

Тогда же Трамп назвал сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США. Трамп сообщил о завершении обсуждений кандидатуры на пост вице-президента ранее в тот же день. Он сообщил, что Вэнс будет присутствовать на предстоящих дебатах с Джо Байденом 27 июня. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

21 июня агентство Reuters сообщило, что предвыборный штаб Трампа собрал около $116 млн, а штаб его соперника Байдена — лишь $91 млн, и это свидетельствует о «резком финансовом повороте в предвыборной кампании кандидата от республиканцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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