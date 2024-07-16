Синоптики спрогнозировали грозу и до +32 градусов в Москве 16 июля
Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до +32 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 16 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +30 до +32 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17.
В Московской области днем прогнозируют от +27 до +32 градусов, ночью температура может снизиться до +14 градусов.
Ожидается западный ветер со скоростью 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
Накануне, 15 июля, руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе в Москве ожидается до +32 градусов, при этом в некоторые дни возможны дожди с грозами и град. В четверг, 18 июля, по словам синоптика, с запада к столице подойдет холодный атмосферный фронт и дожди будут уже более интенсивными, с ливнями и грозами.
Тогда же в Гидрометцентре РФ уточнили, что холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве в четверг, 18 июля. Так, в пятницу и субботу температура в пике не будет превышать +26 градусов.