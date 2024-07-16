Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан призвал Евросовет восстановить дипотношения с Россией
Мир
В Японии исключили поставки летального оружия на Украину
Общество
В МЧС сообщили об участии более 500 спасателей в ликвидации пожаров в Крыму
Армия
Белоусов направил поздравления освобождавшим Урожайное соединениям ВС РФ
Общество
Скорость электросамокатов в Москве ограничат до 20 км/час
Экономика
Российский бизнес стимулируют к бесплатной раздаче продуктов питания
Мир
Москва остается главным торговым партнером Еревана
Мир
Bloomberg узнало о планах Британии и стран ЕС усилить контроль за танкерами РФ
Общество
В Приморском крае задержали еще шесть участников банды Ясина
Происшествия
Лесной пожар под Геленджиком локализован на площади 2 га
Общество
Синоптики спрогнозировали грозу и до +32 градусов в Москве 16 июля
Происшествия
В Курской области на территорию завода дрон ВСУ сбросил взрывное устройство
Армия
Расчеты МТ-12 «Рапира» уничтожили замаскированные минометы и живую силу ВСУ
Общество
Волонтер дала советы по поиску пропавшей кошки
Мир
Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США
Происшествия
Пожар произошел на предприятии по производству пенопласта в Челябинске
Мир
Покушавшийся на Трампа состоял в стрелковом клубе и помогал больным
Экономика
ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Сюжет:

Синоптики спрогнозировали грозу и до +32 градусов в Москве 16 июля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до +32 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 16 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +30 до +32 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +17.

В Московской области днем прогнозируют от +27 до +32 градусов, ночью температура может снизиться до +14 градусов.

Ожидается западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Сиеста по-русски: сократят ли рабочий день из-за жары в стране
В Госдуме предложили отпускать сотрудников с работы раньше в жаркие дни

Накануне, 15 июля, руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что на этой неделе в Москве ожидается до +32 градусов, при этом в некоторые дни возможны дожди с грозами и град. В четверг, 18 июля, по словам синоптика, с запада к столице подойдет холодный атмосферный фронт и дожди будут уже более интенсивными, с ливнями и грозами.

Тогда же в Гидрометцентре РФ уточнили, что холодный атмосферный фронт собьет жару в Москве в четверг, 18 июля. Так, в пятницу и субботу температура в пике не будет превышать +26 градусов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024