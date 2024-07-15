Эксперт перечислила причины ухода сотрудников от работодателя

Руководитель направления карьерного консультирования Центра карьеры университета «Синергия» Милена Присталова рассказала, по каким причинам сотрудники уходят из компаний.

В беседе с агентством RuNews24.ru в понедельник, 15 июля, специалист отметила, что на фоне нехватки кадров многие компании прибегают к стратегии переманивания сотрудников: они хотят найти готового специалиста у конкурентов или партнеров, поскольку для того, чтобы вырастить своего сотрудника до нужного уровня, приходится тратить много сил и времени.

Эксперт указала на то, что желающие сохранить сотрудников компании должны понимать риски, связанные с неудовлетворенными ожиданиями сотрудников. По словам Присталовой, работодателям нужно стараться минимизировать наступление рисков, формировать кадровые резервы, отслеживать изменения в своей отрасли и рынок зарплат, а также создавать комфортные условия для своих работников.

Специалист выразила мнение, что чаще всего работники уходят из-за потери интереса к работе и перегорания, несоответствия личного роста с темпами роста компании, а также из-за того, что переросли требования к своей позиции, а в компании отсутствуют перспективы. Эксперт посоветовала работодателям для сохранения штата вкладываться в развитие карьеры членов коллектива, платить сотрудникам стабильную зарплату и не забывать о приятных бонусах, сообщает 360.ru.

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