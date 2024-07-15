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Эксперт перечислила причины ухода сотрудников от работодателя

Эксперт Присталова: работники уходят из компаний из-за отсутствия перспектив
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Руководитель направления карьерного консультирования Центра карьеры университета «Синергия» Милена Присталова рассказала, по каким причинам сотрудники уходят из компаний.

В беседе с агентством RuNews24.ru в понедельник, 15 июля, специалист отметила, что на фоне нехватки кадров многие компании прибегают к стратегии переманивания сотрудников: они хотят найти готового специалиста у конкурентов или партнеров, поскольку для того, чтобы вырастить своего сотрудника до нужного уровня, приходится тратить много сил и времени.

Эксперт указала на то, что желающие сохранить сотрудников компании должны понимать риски, связанные с неудовлетворенными ожиданиями сотрудников. По словам Присталовой, работодателям нужно стараться минимизировать наступление рисков, формировать кадровые резервы, отслеживать изменения в своей отрасли и рынок зарплат, а также создавать комфортные условия для своих работников.

Специалист выразила мнение, что чаще всего работники уходят из-за потери интереса к работе и перегорания, несоответствия личного роста с темпами роста компании, а также из-за того, что переросли требования к своей позиции, а в компании отсутствуют перспективы. Эксперт посоветовала работодателям для сохранения штата вкладываться в развитие карьеры членов коллектива, платить сотрудникам стабильную зарплату и не забывать о приятных бонусах, сообщает 360.ru.

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Ранее 15 июля Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ пригласил москвичей на новый практикум. У гостей будет возможность задать вопросы экспертам и оценить свои компетенции, сообщает агентство городских новостей «Москва». Также участники получат инструменты для эффективного анализа своего профессионального пути, на основе которых смогут продумать дальнейшие шаги реализации в востребованных на сегодняшний день отраслях, пишет «Москва 24».

12 июля сервисы «Работа.ру» и «Купер» провели исследование и выяснили, что россиянам нужно для комфортной работы в офисе. В частности, 86% респондентов для работы в офисе необходимы напитки (кофе, чай и вода) в неограниченном доступе. Для 75% опрошенных важны канцелярские товары, 33% считают, что должна быть аптечка на случай недомогания.

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Ранее карьерный консультант Екатерина Савченко предупредила, что уход в новую профессию может стать разочарованием. По ее словам, чтобы не разочароваться от новой деятельности, стоит записаться на вводные вебинары и пообщаться с работниками этого учреждения. На основе собранных фактов стоит изучить, какие задачи нужно будет решать, какие навыки потребуются от специалиста, пишет сайт kp.ru.

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