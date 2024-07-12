Без опыта забота: студентам стали в разы чаще предлагать стажировки

Российские работодатели стали в шесть раз чаще за последние пять лет привлекать студентов на стажировки. Об этом «Известиям» рассказали в Аналитическом центре НАФИ. Тенденцию подтвердили и сервисы по поиску работы. О всплеске заинтересованности со стороны компаний говорят в вузах — в частности, в РАНХиГС сообщили, что только за год число предложений оплачиваемых стажировок для студентов увеличилось в два раза. Эксперты поясняют, что так на местах пытаются решить проблему дефицита кадров и реализуют долгосрочные стратегии найма.

Человеческие ресурсы

Число стажировок для студентов стремительно выросло за год, и это происходит по инициативе работодателей, сообщили «Известиям» в Центре развития карьеры Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС). В 2023–2024 учебном году в этот вуз поступило более 3 тыс. предложений о стажировках, что вдвое превышает показатель прошлого учебного года.

— Тенденция касается в первую очередь старшекурсников, но участие обучающихся 1–2 курсов не является исключением, — отметили в академии. — Сегодня работодатели предпочитает принимать студентов на стажировку, а не на практику.

О такой же ситуации «Известиям» рассказали и в Российском университете дружбы народов.

— В последнее время работодатели отдают предпочтение именно стажировкам, по итогам которых наиболее перспективные стажеры получают предложения о трудоустройстве, — сообщили в пресс-службе вуза. — Наиболее востребованы у работодателей такие направления подготовки, как IT, маркетинг, финансы и фармация.

С 2018 года доля организаций, приглашающих на стажировку, выросла с 26 до 50%, а привлечение студентов увеличилось почти в шесть раз — с 3 до 20%, подсчитала для «Известий» исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Согласно данным сервиса «Авито Работа», весной 2024 года число предложений стажировок выросло на 68% при сравнении год к году.

— В разрезе офисных специальностей весной 2024 года чаще всего стажировки предлагали менеджерам по продажам, бухгалтерам, юристам, менеджерам по персоналу, PR-специалистам и маркетологам, а также программистам, — рассказал директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных. — Эту тенденцию мы наблюдаем и на собственном примере: «Авито» активно наращивает наем стажеров. В 2023 году в компании стажировалось 160 человек, в 2024 планируется пригласить более 300, а в 2025 — 500 молодых специалистов.

В сервисе по поиску работы Superjob сообщили, что 68% работодателей принимают на стажировки молодых специалистов, при этом у 27% из них разработаны специальные программы. Чаще всего на этом ресурсе предложения о стажировке размещают IT-компании, промышленные предприятия и строительные организации, финансовый сектор, компании сферы продаж В2В и В2С.

А по данным hh.ru, за первое полугодие 2024 количество вакансий-стажировок достигло 33 тыс. по всей стране, что на 52% превысило показатель первой половины прошлого года.

— Компании стали чаще размещать оплачиваемые стажировки — их доля с указанием зарплаты за год выросла до 70% с 65% в прошлом году, — рассказала «Известиям» руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая. — Медиана предлагаемой зарплаты на стажировках выросла почти на треть, до 61,5 тыс. рублей

В РУДН же отметили, что по зарплатным предложениям о стажировках разброс очень велик — от 40 тыс. до 100 тыс. рублей и более. Но всё же в большинстве офферов указывается, что размер вознаграждения определяется по итогам собеседования. В РАНХиГС сообщили, что не все стажировки платные, но многие компании разрешают студентам пользоваться своей структурой, оплачивают питание, предлагают корпоративный транспорт, выделяют наставника, который занимается обучением временного сотрудника и помогает ему адаптироваться.

Кадровый резерв

Рост числа стажировок во многом связан с активным привлечением молодежи как для формирования кадрового резерва компаний, так и последующим приемом в штат на фоне сохраняющегося дефицита кадров и усиления конкуренции за людей среди компаний, полагает Ирина Святицкая.

Кадровый голод наблюдается практически во всех отраслях экономики, указали и в РАНХиГС.

— Больше всего запросов на стажировки мы получаем от компаний, связанных с государственным и муниципальным управлением, IT, финансами, — рассказала директор Центра карьеры Президентской академии Анна Евсюкова. — Привлекая студентов к более длительному сотрудничеству, работодатели не только закрывают, пусть и частично, нехватку специалистов, но и присматривают себе кадры на будущее. По нашим данным, 50% студентов трудоустраиваются на место стажировки еще во время учебы.

Компании готовы тратить больше ресурсов, временных, человеческих и финансовых, чтобы глубже погрузить стажеров в деятельность организации, помочь наработать профессиональные навыки — и в результате получить молодых, но вполне квалифицированных специалистов на более длительный срок, чем предполагает учебная практика. Время стажировки может доходить до шести месяцев.

Как напомнили в РУДН, практика — это часть учебного процесса, студенты проходят ее в обязательном порядке, а стажировка — возможность получить первый профессиональный опыт и определиться с местом будущего трудоустройства. Стажировка может быть более подходящим вариантом для оценки потенциала и обучения будущего сотрудника, а практика — более результативным вариантом для получения обучающимися практического опыта, согласилась с коллегами начальник центра карьеры Московского политеха Дарья Дьякова.

Стажировки при этом более интересны как для компаний, так и для самих стажеров, полагает HR-директор Kontakt InterSearch Russia Софья Баранник.

— На стажировки приходят изначально более замотивированные ребята, для которых это возможность погрузиться в ту область, в которой они планируют свое дальнейшее развитие. Практика всё же более обязательная, иногда вообще принудительная, — сказала она. — Молодое поколение сейчас отличается осознанностью во всем, и стажировка — это именно про осознанность.

Длительные стажировки позволяют студентам глубже погрузиться в рабочие процессы и приобрести релевантный опыт, а компании за это время могут тщательно оценить потенциал и производительность стажеров, что способствует обоснованному принятию решения о последующем трудоустройстве.

Гендиректор консалтинговой компании Nordcore Лариса Катунина назвала тенденцию на увеличение объема стажировок уже объективно существующей частью стратегии долгосрочного найма.

— В настоящее время наем начинается задолго до открытия вакансии, и эксперты в управлении персоналом это понимают, — сказала она. — Отсюда — стратегическое решение вопроса, частью которого становится привлечение молодых специалистов через стажировку. И в ближайшие годы подобная конкуренция за молодые умы только усилится.

А Людмила Спиридонова напомнила, что пандемия привела к сокращению бюджетов на рекрутинг во многих компаниях, и в этих условиях работа со стажерами и выпускниками стала нишей для поиска новых перспективных кадров.

— Усилилась и готовность предприятий растить сотрудников для себя. Это созвучно с запросом самих молодых специалистов, которые согласны начинать карьеру в стабильной компании с самых низших должностей, — сказала эксперт. — В нынешних реалиях это перспективный инструмент для повышения конкурентоспособности компании.

Эти доводы поддержали и сами работодатели. Так, партнер управления финансовыми рисками «Технологии Доверия» (предоставляет аудиторские и консалтинговые услуги) Николай Белов рассказал, что компания отдает приоритет развитию молодых специалистов в опытных профессионалов внутри фирмы.

— И практически во всех наших направлениях бизнеса ежегодно нанимаем большое количество студентов. Мы всегда предлагаем успешным и ярким стажерам и практикантам стать частью команды, — сказал он. — Современная экономика требует ярких и инновационных команд, поэтому конкуренция за таланты с каждым годом обостряется.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что ежегодно практическую подготовку в ведомстве проходят более 700 студентов, из них около 300 студентов-выпускников — потенциальных кандидатов на трудоустройство.