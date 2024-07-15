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Россияне назвали необходимые предметы для работы в офисе

Опрос: 24% россиян хотели бы душевые кабины в офисе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Сервисы «Работа.ру» и «Купер» провели исследование и выяснили, что россиянам нужно для комфортной работы в офисе. Результатами опроса они поделились с «Известиями» 25 июля.

Так, 86% респондентов для работы в офисе необходимы напитки (кофе, чай и вода) в неограниченном доступе. Для 75% опрошенных важны канцелярские товары, 33% считают, что должна быть аптечка на случай недомогания. 25% участников исследования нужны фрукты и овощи для перекуса, еще столько же хотят иметь в офисе сладости: конфеты, печенье, батончики и т. д.

Более половины респондентов (55%) поделились, что их работодатель покупает все необходимые предметы в офис. У 24% опрошенных компания проводит закупку нерегулярно, у 21% — работодатель не приобретает товары, и сотрудники делают это самостоятельно.

Четверть участников опроса (23%) отметили, что компания полностью компенсирует расходы, если работник сам закупает товары в офис. У 15% респондентов работодатель частично возмещает траты. 32% россиян признались, что хотели бы получать компенсацию, а для 30% — это не особо нужно.

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Почти половина (46%) россиян, находясь на рабочем месте, хотели бы иметь дополнительную технику (ноутбук, второй монитор), 43% — удобные диваны или гамаки в офисе, 30% — больше канцелярских товаров, 24% — душевые кабины.

Ранее аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» совместно с порталом по поиску работы SuperJob.ru провели опрос и узнали, какие блюда предпочитают офисные сотрудники и сколько они на это тратят. В большинстве случаев стоимость готового перекуса обходится в сумму от 200 до 1000 рублей, по оценке самих ответивших. Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 12 июля.

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