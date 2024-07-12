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Названа средняя стоимость готового перекуса офисных сотрудников

«Пятерочка Доставка»: офисные сотрудники тратят на перекусы от 200 до 1000 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» совместно с порталом по поиску работы SuperJob.ru провели опрос и узнали, какие блюда предпочитают офисные сотрудники и сколько они на это тратят. В большинстве случаев стоимость готового перекуса обходится в сумму от 200 до 1000 рублей, по оценке самих ответивших. Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 12 июля.

Самыми популярными обедами сотрудников стали супы и вторые блюда — их предпочитает каждый второй. Почти треть опрошенных отметили салат, каждый четвертый — пиццу, а 15% выбрали роллы и суши. Любителей фастфуда и бургеров оказалось 12%, выпечку и всевозможные пироги заказывали 8%. Шаурму, азиатские блюда, а также сладости предпочитают по 4% респондентов. По 3% не против перекусить на работе шашлыками или блинами. Выбирая напитки, 7% отдают предпочтение чему-то холодному и освежающему, а 3% — чаю или кофе.

По данным сервиса «Пятерочка Доставка», комбинация из любого супа и салата будет стоить 200 рублей, любого салата и горячего — 250 рублей, а самый сытный обед из любого салата, супа и горячего обойдется в 300 рублей. Любители перекусить булочкой с горячим напитком отдадут от 70 до 100 рублей за набор из любого кофе и выпечки.

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Порция пиццы на одного человека будет стоить от 130 до 155 рублей, в аналогичную цену обойдется шаурма с курицей. Примерно столько же придется потратить на бургер (130–159 рублей). Онигири как альтернатива суши и роллам будет стоить 109–119 рублей. Блины с начинкой стоят от 100 до 170 рублей.

В январе врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анна Бирюкова заявила, что употребление каждый день колбасных изделий влечет за собой значительное повышение риска возникновений заболеваний сердца. Она также предупредила о том, что негативное влияние на организм оказывает и добавление в пищу большого количества поваренной соли.

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