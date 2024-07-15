Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пенсионер пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в ДНР
Мир
В Госдепе высказались о влиянии нападения на Трампа на внешнюю политику США
Мир
Зеленский сообщил о нехватке 25 систем ПВО Patriot для Украины
Мир
Депутата Верховной рады от фракции «Слуга народа» заподозрили в коррупции
Общество
Почти 80% от месячной нормы осадков выпало в ряде районов Москвы 15 июля
Общество
Захарова назвала намеренным терактом против детей удар ВСУ по Шебекино
Мир
Захарова указала на период внутриполитического пике в США после покушения на Трампа
Экономика
Аналитик прокомментировал приостановку публикации ЦБ объемов торгов валютой
Мир
Ученые раскритиковали выбор Toyota Mirai для Олимпиады в Париже
Мир
Трамп потребовал от Секретной службы США защиты Роберта Кеннеди-младшего
Происшествия
На футболиста Андрея Канчельскиса напали в центре Москвы
Мир
В США не исключили заключение с РФ нового соглашения по СНВ
Общество
В Севастополе локализовали природный пожар на площади 3 га
Авто
Повышение утильсбора на автомобили не коснется импортеров-физлиц
Мир
Бывшего депутата Европарламента объявили в международный розыск
Мир
В Литве закроют программу получения высшего образования украинскими беженцами
Интернет и технологии
Пользователи из России пожаловались на сбой в работе Xiaomi
Экономика
ЦБ приостановил публикацию статистики внебиржевого валютного рынка
Сюжет:

Покушавшийся на Трампа состоял в стрелковом клубе и помогал больным

«Радио 1»: покушавшийся на Трампа состоял в стрелковом клубе и помогал больным
0
Фото: REUTERS/Carlos Osorio
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс являлся членом стрелкового клуба, был замкнутым человеком и практически ни с кем не общался.

Как отмечает «Радио 1» в понедельник, 15 июля, знакомые совершившего покушение на экс-лидера США заявили, что тот никогда не обсуждал политику и произошедшее стало для них шоком.

Известно, что Мэтью Крукс работал специалистом по питанию в центре медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк. По словам его коллег, он всегда был на хорошем счету с безупречной биографией, ни у кого не вызывал подозрений.

В ходе обысков в доме у Крукса обнаружили приспособления для создания взрывного устройства. Сейчас правоохранители устанавливают, зачем ему были нужны эти материалы и каким образом он планировал воспользоваться ими.

Пулевая буря: как покушение на Трампа повлияет на выборы в США
И что стоит за попыткой убийства кандидата в президенты

14 июля телеканал NBC News сообщил, что члены Демократической партии США прекратили попытки снять с выборов действующего президента страны Джо Байдена на фоне покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, отмечает НСН. Кроме того, по данным телеканала, Демократическая партия приостановила показ агитационной рекламы на телевидении, а также демонстрацию предвыборных материалов, в которых содержатся нападки на Трампа, пишет Life.ru.

Тогда же журналист-расследователь Бен Свонн в эфире RT после покушения на Трампа заявил, что левые, вашингтонский истеблишмент, «глубинное государство», американский ВПК в ужасе от перспективы возвращения его в Белый дом. По его словам, «им была не по душе его политика, когда он был президентом, поэтому они попытались уничтожить его как человека, обанкротить».

Также 14 июля журналист Питер Бейкер в своей статье для New York Times (NYT) заявил, что покушение на Трампа, скорее всего, еще больше разъединит Америку. По его словам, согласно свежим опросам, 47% американцев считают гражданскую войну вполне вероятной, отмечает сайт kp.ru. При этом большинство американцев по-прежнему выступают против политического насилия.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены, сообщает 360.ru. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Дональд Трамп заявил, что смог выжить, потому что немного повернул голову вправо, когда читал таблицу со статистикой по нелегальным иммигрантам. Он заявил, что желал продолжить выступление, однако агенты Секретной службы увели его и сказали, что «это небезопасно».

Крукс находился приблизительно в 100 м от места, где Трамп проводил предвыборный митинг на возвышенной точке. Один из посетителей заметил подозрительного мужчину на крыше и сообщил о нем полицейским. Спустя несколько секунд прозвучали выстрелы.

Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. После того как он был ликвидирован, в Сети было опубликовано видео, на кадрах которого Крус в салоне своей машины заявляет о ненависти к республиканцам и Трампу. Правоохранители теперь выясняют, записал видео Крукс или похожий на него человек.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024