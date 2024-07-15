Покушавшийся на Трампа состоял в стрелковом клубе и помогал больным

Стрелявший в кандидата в президенты США Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс являлся членом стрелкового клуба, был замкнутым человеком и практически ни с кем не общался.

Как отмечает «Радио 1» в понедельник, 15 июля, знакомые совершившего покушение на экс-лидера США заявили, что тот никогда не обсуждал политику и произошедшее стало для них шоком.

Известно, что Мэтью Крукс работал специалистом по питанию в центре медицинского ухода и реабилитации Бетел-Парк. По словам его коллег, он всегда был на хорошем счету с безупречной биографией, ни у кого не вызывал подозрений.

В ходе обысков в доме у Крукса обнаружили приспособления для создания взрывного устройства. Сейчас правоохранители устанавливают, зачем ему были нужны эти материалы и каким образом он планировал воспользоваться ими.

14 июля телеканал NBC News сообщил, что члены Демократической партии США прекратили попытки снять с выборов действующего президента страны Джо Байдена на фоне покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, отмечает НСН. Кроме того, по данным телеканала, Демократическая партия приостановила показ агитационной рекламы на телевидении, а также демонстрацию предвыборных материалов, в которых содержатся нападки на Трампа, пишет Life.ru.

Тогда же журналист-расследователь Бен Свонн в эфире RT после покушения на Трампа заявил, что левые, вашингтонский истеблишмент, «глубинное государство», американский ВПК в ужасе от перспективы возвращения его в Белый дом. По его словам, «им была не по душе его политика, когда он был президентом, поэтому они попытались уничтожить его как человека, обанкротить».

Также 14 июля журналист Питер Бейкер в своей статье для New York Times (NYT) заявил, что покушение на Трампа, скорее всего, еще больше разъединит Америку. По его словам, согласно свежим опросам, 47% американцев считают гражданскую войну вполне вероятной, отмечает сайт kp.ru. При этом большинство американцев по-прежнему выступают против политического насилия.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое человек были ранены, сообщает 360.ru. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Дональд Трамп заявил, что смог выжить, потому что немного повернул голову вправо, когда читал таблицу со статистикой по нелегальным иммигрантам. Он заявил, что желал продолжить выступление, однако агенты Секретной службы увели его и сказали, что «это небезопасно».

Крукс находился приблизительно в 100 м от места, где Трамп проводил предвыборный митинг на возвышенной точке. Один из посетителей заметил подозрительного мужчину на крыше и сообщил о нем полицейским. Спустя несколько секунд прозвучали выстрелы.

Рядом с телом Крукса нашли полуавтоматическую винтовку AR-15. После того как он был ликвидирован, в Сети было опубликовано видео, на кадрах которого Крус в салоне своей машины заявляет о ненависти к республиканцам и Трампу. Правоохранители теперь выясняют, записал видео Крукс или похожий на него человек.

Трамп рассказал, что не собирается менять свои планы из-за случившейся на митинге стрельбы и планирует поехать на съезд Республиканской партии на следующей неделе.