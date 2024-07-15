Трамп потребовал от Секретной службы США защиты Роберта Кеннеди-младшего

Секретная служба США должна срочно начать охранять независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего. Об этом бывший глава Белого дома, кандидат-республиканец на пост американского лидера Дональд Трамп заявил 15 июля в своей социальной сети Truth Social.

«В свете того, что происходит сегодня в мире, я считаю, что Роберту Ф. Кеннеди-младшему необходимо немедленно получить защиту Секретной службы», — написал Трамп.

Он добавил, что это был бы очевидно правильный шаг, если учитывать историю семьи Кеннеди. Независимый кандидат в президенты США приходится племянником американскому лидеру Джону Кеннеди, которого убили 22 ноября 1963 года.

Ранее, 13 июля, на Трампа было совершено покушение, когда политик выступал в штате Пенсильвания. Бывший глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо. Злоумышленника ликвидировали, но в результате стрельбы погиб один из зрителей.

Позже телеканал CNN сообщил, что преступника заметили еще до начала митинга Трампа. Правоохранители тогда посчитали, что молодой человек ведет себя подозрительно, но не остановили его. Они доложили по радиосвязи о необходимости проследить за мужчиной, и эти сведения дошли до Секретной службы. Также телеканал узнал, что это ведомство не проверила место, где должен был выступать бывший президент США, а лишь поручила местным правоохранительным органам обеспечить там безопасность.

В США охрану Трампа заподозрили в причастности к покушению. Журналистка Сьюзан Крэбтри заявила, что сотрудников Секретной службы перенаправили на мероприятие первой леди Джилл Байден, но в ведомстве это опровергли. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охраны специально поздно среагировали на атаку и не предотвратили покушение.