Реклама
Прямой эфир
Туризм
Премьер-министр Таиланда одобрил 60-дневный безвизовый режим для россиян
Мир
CNN узнала об отсутствии проверки охраной места митинга Трампа перед покушением
Мир
Эксперт оценил возможность изменения политики Эстонии после отставки Каллас
Мир
Суд в США закрыл дело против Трампа о незаконном хранении секретных документов
Мир
В Германии выделят €2,5 млн на переселение исчезающего вида хомяков
Мир
Политолог объяснил планы членов ЕС бойкотировать мероприятие Венгрии
Мир
Литва передаст Украине электрооборудование на €50 млн
Мир
В Ереване начались совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024
Общество
Вероятной причиной пожара в районе Дюрсо названо нарушение правил безопасности
Общество
Москвичей предупредили о второй волне ливневых дождей в ближайшие часы
Общество
Авиация МЧС завершила работу на месте лесного пожара под Новороссийском
Мир
Политолог оценил влияние покушения на Трампа на результат выборов в США
Мир
В МИД Южной Кореи заявили о невозможности поддерживать прежние отношения с РФ
Мир
На Украине сообщили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Мир
Трамп после прекращения процесса во Флориде призвал закрыть все его дела
Общество
Площадь пожара в Коктебеле выросла до 30 га
Мир
СМИ рассказали о преимуществах российских авиабомб ФАБ-3000
Сюжет:

Трамп потребовал от Секретной службы США защиты Роберта Кеннеди-младшего

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Nigro
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретная служба США должна срочно начать охранять независимого кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего. Об этом бывший глава Белого дома, кандидат-республиканец на пост американского лидера Дональд Трамп заявил 15 июля в своей социальной сети Truth Social.

«В свете того, что происходит сегодня в мире, я считаю, что Роберту Ф. Кеннеди-младшему необходимо немедленно получить защиту Секретной службы», — написал Трамп.

Он добавил, что это был бы очевидно правильный шаг, если учитывать историю семьи Кеннеди. Независимый кандидат в президенты США приходится племянником американскому лидеру Джону Кеннеди, которого убили 22 ноября 1963 года.

Пулевая буря: как покушение на Трампа повлияет на выборы в США
И что стоит за попыткой убийства кандидата в президенты

Ранее, 13 июля, на Трампа было совершено покушение, когда политик выступал в штате Пенсильвания. Бывший глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо. Злоумышленника ликвидировали, но в результате стрельбы погиб один из зрителей.

Позже телеканал CNN сообщил, что преступника заметили еще до начала митинга Трампа. Правоохранители тогда посчитали, что молодой человек ведет себя подозрительно, но не остановили его. Они доложили по радиосвязи о необходимости проследить за мужчиной, и эти сведения дошли до Секретной службы. Также телеканал узнал, что это ведомство не проверила место, где должен был выступать бывший президент США, а лишь поручила местным правоохранительным органам обеспечить там безопасность.

В США охрану Трампа заподозрили в причастности к покушению. Журналистка Сьюзан Крэбтри заявила, что сотрудников Секретной службы перенаправили на мероприятие первой леди Джилл Байден, но в ведомстве это опровергли. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охраны специально поздно среагировали на атаку и не предотвратили покушение.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024