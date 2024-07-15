CNN узнала об отсутствии проверки охраной места митинга Трампа перед покушением

Секретная служба, в обязанности которой входит обеспечение безопасности кандидатов в президенты США, не проверяла место проведения митинга бывшего американского лидера Дональда Трампа накануне мероприятия. Об этом 15 июля сообщила CNN со ссылкой на источники.

«Представитель секретной службы США сообщил CNN, что охрана не проводила облаву в здании, где [нападавший Томас Мэтью] Крукс стрелял в Трампа, а вместо этого обратилась к местным правоохранительным органам с просьбой обеспечить безопасность в этом месте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательно не установлено, какие меры должны были выполнять местные правоохранительные органы по обеспечению безопасности зданий, прилегавших к месту проведения митинга.

По данным канала, секретная служба отметила место, откуда стрелок вел огонь по экс-президенту, как потенциально опасное, однако дальнейшие проверки были переданы местным властям.

В настоящее время следствие изучает, были ли соблюдены должные меры для обеспечения безопасности экс-президента.

Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо. Злоумышленник был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. Позднее в СМИ сообщалось, что погиб бывший начальник пожарной охраны города Буффало Кори Комператоре.

Позднее телеканал CNN сообщал, что правоохранители заметили стрелявшего в экс-президента еще до начала предвыборного митинга и посчитали его поведение подозрительным. Они доложили по радиосвязи о необходимости проследить за мужчиной, и эти сведения дошли до секретной службы.

В США заподозрили, что охрана Трампа была причастна к покушению. Так, журналистка Сьюзан Крэбтри заявила о том, что секретная служба была перенаправлена на мероприятие, в котором принимала участие жена президента США Джо Байдена Джилл. А экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» отметил, что сотрудники охранной службы специально поздно среагировали на атаку.