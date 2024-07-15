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Секретная служба США опровергла отправку охраны Трампа к Джилл Байден

Секретная служба США: охрана Трампа не отправлялась на мероприятие Джилл Байден
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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Охрана кандидата в президенты США, бывшего американского лидера Дональда Трампа не перенаправлялась на мероприятие первой леди Джилл Байден. Об этом 15 июля сообщил руководитель по коммуникациям Секретной службы Энтони Джульелми.

«Мы не отводили охранные ресурсы от экс-президента Трампа, модели защиты так не работают», — сообщил представитель ведомства в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

Так Джульелми опроверг заявление американской журналистки Сьюзан Крэбтри о том, что охрана Трампа была перенаправлена на встречу, в которой принимала участие жена президента США Джо Байдена. По словам Крэбтри, данные сведения ей якобы передали два источника из Секретной службы.

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Нападение на Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо.

Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа. В СМИ писали, что погиб бывший начальник пожарной охраны города Буффало Кори Комператоре.

Позднее телеканал CNN сообщал, что правоохранители заметили стрелявшего в экс-президента еще до начала предвыборного митинга и посчитали его поведение подозрительным. Они доложили по радиосвязи о необходимости проследить за мужчиной, и эти сведения дошли до Секретной службы.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также допустил причастность Секретной службы к покушению на экс-главу Белого дома. В беседе с «Известиями» он отметил, что сотрудники службы специально поздно среагировали на атаку.

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