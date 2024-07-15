Опубликовано видео с места взрыва газовых баллонов в Чечне

На стройке в Чечне, где при взрыве баллонов с газом погибли пять человек, возник пожар. Видео с места происшествия 15 июля публикуют «Известия».

На кадрах видно, что территория стройки и прилегающая к ней дорога засыпаны обломками. Часть из них горит на стройплощадке, над очагом поднимается густой черный дым.

На месте работают сотрудники пожарной службы.

Взрыв газовых баллонов на строительной площадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района в Чечне произошел ранее в этот день. При инциденте пять человек погибли и 26 пострадали. Получивших тяжелые травмы людей эвакуировали в больницу в Грозном. Ведется разбор завалов.