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Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году

Госдума готовится ужесточить наказание за игнорирование требований по обслуживанию оборудования в квартирах
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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За недопуск газовщиков в дома хотят установить штрафы до 2 млн рублей. Максимальное наказание будет установлено за невыполнение требований по газовому обслуживанию в случае аварии и угрозы жизни. Резонансный законопроект Госдума планирует принять 2 апреля во втором и третьем чтениях, а на следующий день его могут передать на утверждение в Совет Федерации, узнали «Известия». Инициативу поддерживают в большинстве фракций Госдумы. При этом депутаты призывают повышать профессионализм самих газовых служб, которые зачастую проводят поверхностные осмотры квартир.

Придется впустить

Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры и помещения могут быть введены уже в этом году. Как выяснили «Известия», Госдума 2 апреля может принять сразу в двух чтениях законопроект сенаторов с поправками в КоАП, устанавливающий новые требования к обслуживанию такого оборудования. С документом, а также с проектом постановления о направлении инициативы на рассмотрение в Совет Федерации, ознакомились «Известия».

Согласно итоговому проекту, за недопуск в помещение представителя специализированной организации по обслуживанию, ремонту газового оборудования в многоквартирном доме, а также за уклонение от заключения договора о техобслуживании и самовольную замену указанного оборудования штрафы для граждан составят от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностных лиц — от 25 тыс. до 100 тыс., для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

При этом за выполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования организацией, не отвечающей требованиям законодательства, либо человеком, не являющимся сотрудником специальной организации, а также не аттестованным исполнителем, штраф для должностных лиц составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. до 500 тыс.

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Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

В случае если нарушения вышеуказанных норм приведет к аварии или возникновению угрозы жизни или здоровью людей, штраф для физлиц составит от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. или возможна дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для юрлиц — от 500 тыс. до 2 млн рублей.

При повторном нарушении наказание для граждан уже составит от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, для должностных лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 550 тыс. до 1 млн рублей.

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Источник в Госдуме подтвердил, что на утверждение в верхнюю палату документ будет передан 3 апреля.

— Начиная с 1990-х годов была отменена так называемая монополия газораспределительных организаций на техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах. В итоге на этот рынок пришли неспециализированные организации, требования к которым четко определены не были, как и отсутствовал должный контроль за их деятельностью. Именно поэтому в России участились взрывы газового оборудования, которые, к сожалению, приводили к трагической гибели людей. Зачастую граждане просто задыхались от угарного газа из-за плохой вентиляции, — пояснил «Известиям» необходимость ужесточения норм глава комитета ГД по энергетике Павел Завальный.

газ
Фото: ТАСС/Михаил Метцель

По его словам, по этим причинам в последнее время погибли тысячи россиян.

В этом вопросе одна из главных проблем — это недопуск газовщиков в квартиры, чтобы они могли проверить безопасность оборудования. При этом он касается не только тех, кто проживает в квартире, а всех жильцов дома, которые могут пострадать из-за нерадивости некоторых граждан, — пояснил Павел Завальный.

Депутат подчеркнул, что наказание начнет действовать сразу после того, как документ будет принят и подписан президентом.

Повысить безопасность

В большинстве фракций Госдумы инициативу готовы одобрить.

Мы поддержали законопроект при рассмотрении в первом чтении, поэтому, конечно, сделаем это во втором и третьем, так как он направлен на повышение безопасности наших граждан, — заявил зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

газ
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

По тем же основаниям проголосовать за инициативу готовы в ЛДПР.

Сколько случаев, когда граждане сами перестраивают и переделывают газовое оборудование, а в итоге всё это заканчивается взрывами, разрушениями и жертвами, — пояснил «Известиям» представитель партии Ярослав Нилов.

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При этом депутат отметил, что на сегодняшний день на этом рынке работает много мошенников, которые просто собирают с населения деньги, не имея для этого ни квалификации, ни знаний.

— Они приходят под видом проверки и просто забирают деньги у пенсионеров. Поэтому повышать ответственность нужно, но, с другой стороны, население необходимо информировать о тех организациях, которые имеют право на проведение работ по газовому обслуживанию, — пояснил политик.

Первый зампред комитета ГД по экономической политике от КПРФ Николай Арефьев также указал на присутствие на рынке организаций, которые осуществляют номинальную работу.

газ
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Безусловно, проводить проверки газового оборудования необходимо, но лично я получил много писем от людей с жалобами. Они сообщали либо о слишком частых проверках — чуть ли не каждый месяц, за которые людям приходилось платить деньги, — либо о поверхностном осмотре, — пояснил депутат.

По его словам, именно поэтому граждане перестали пускать в квартиры газовые службы. Но тут не идет речи об отсутствии заинтересованности людей в своей безопасности.

— Конечно, законодательство в этой сфере надо ужесточать. Но начинать наводить порядок нужно с самих служб и только затем повышать ответственность для граждан. Не думаю, что среди собственников квартир есть желающие пожить на пороховой бочке, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

При этом депутат считает, что представителям газовых служб необходимо предоставить полномочия, которых им не хватает, а также обеспечить необходимыми для профессиональной работы финансами.

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