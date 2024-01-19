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- С меры по нитке: россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования
С меры по нитке: россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования
Россиянам просят вернуть льготы на техническое обслуживание газового оборудования. Депутатская инициатива направлена главе Минстроя. Граждане их фактически лишились после вступления в силу в 2023 году изменений в закон «О газоснабжении в РФ» и ЖК РФ. Стоимость обслуживания может стать неподъемной без льгот и доходить до 14 тыс. рублей в год. Инициативу поддерживают в комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, ТПП и ОНФ. При этом эксперты считают, что предоставлять льготы нужно обоснованно, чтобы не подорвать коммунальную систему лишними расходами.
Помочь людям
В РФ предлагают вернуть льготы на обслуживание газового оборудования — в Госдуме подготовили обращение с такой просьбой в Минстрой, выяснили «Известия». В нем сообщается, что с 1 сентября 2023 года в России вступили в силу изменения в закон «О газоснабжении в РФ» и Жилищный кодекс РФ, которые изменили условия предоставления коммунальной услуги газоснабжения населению.
«В настоящее время на уровне федерального законодательства не предусмотрено никаких льгот для заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования. При этом ранее отдельные газораспределительные компании представляли льготы гражданам, нуждающимся в социальной защите», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».
В нем приводится пример Московской области, где такую поддержку могли получить женщины от 60 и мужчины от 65 лет, инвалиды I, II и III групп по состоянию здоровья.
— Откликаясь на многочисленные обращения граждан, мы подготовили и направили в Минстрой депутатский запрос с предложением изучить сложившуюся в стране ситуацию и предусмотреть различные механизмы поддержки граждан при заключении договоров на техническое обслуживание газового оборудования, — пояснил «Известиям» один из авторов обращения, первый зампред комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.
По его словам, нынешняя ситуация с оплатой слишком обременительна для социально незащищенных граждан. Так, обслуживание только одного котла для отопления может обойтись для граждан до 14 тыс. рублей, говорится в одном из региональных прейскурантов газовщиков.
— Мы считаем эту тему социально-значимой для населения. В условиях высокой инфляции, роста цен на услуги ЖКХ, продукты питания, плата за газовое обслуживание становится тяжелым бременем для людей с низкими доходами или для тех, кто не может работать по состоянию здоровья, многодетных семей, — сказал «Известиям» лидер «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.
Поэтому Минстрой, по его словам, должен создать эффективные механизмы поддержки граждан.
В ЛДПР также поддерживают инициативу, сказал «Известиям» зампред фракции Сергей Леонов. По его словам, на обслуживание газовых приборов нужно вводить льготы — граждане, у которых они были ранее, должны продолжать их получать.
Такая льгота должна быть, так как цены за газовое обслуживание растут ежегодно, отметил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, представитель КПРФ Николай Арефьев. Стоимость этой услуги уже выходит за пределы 2–3 тыс. рублей, и не для всех категорий граждан это незначительная сумма.
— Кроме того, население в этих проверках газового оборудования не разбирается и законов не знает, а газовики этим пользуются и могут приходить с проверками чаще, чем раз в год, — заявил «Известиям» депутат.
Льготу следует ввести по аналогии с оплатой за коммунальные услуги — она будет востребована и у многодетных семей, и тех, кто приходит после СВО, и у инвалидов, которые не могут работать по состоянию здоровья, поэтому ее появление оправдано, полагает глава комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.
«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой прокомментировать перспективы поддержки предложения.
Не разорить ЖКХ
Председатель Жилищного Союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин считает, что правительство должно сохранить льготные категории населения по этой коммунальной услуге.
— Ветераны боевых действий или ветераны труда их заслужили. Есть инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, которые нуждаются в такой поддержке государства. Поэтому очень важно, чтобы социальная направленность в этом вопросе была сохранена, — заявил эксперт.
По его словам, в конце прошлого года в союз обращались граждане, которые лишились этих льгот и просили довести эту информацию до правительства и Госдумы.
— На примере московского региона ситуация такая: раньше можно было выбирать поставщика газовой услуги самостоятельно. Были какие-то частные компании, можно было заключать договоры с региональными операторами. Например, есть новые территории Москвы, которые раньше обслуживались Мособлгазом, но, когда вступили в силу изменения, население обязали перейти на обслуживание в Мосгаз. К нам обращались ветераны, которые указывали, что для них стоимость обслуживания возросла почти в 20 раз и никаких льгот уже не предусмотрено, — отметил Константин Крохин.
По его словам, люди не понимают, почему изменения, направленные на повышение безопасности газового оборудования, принесли им лишь серьезный материальный ущерб.
«Известия» направили запросы в Мосгаз и Мособлгаз.
Эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» в Москве Наталья Присецкая также считает, что предложение заслуживает поддержки.
— Думаю, обязательно сюда нужно включить льготные категории. Особенно это касается людей с инвалидностью, в том числе которые получили ее в ходе участия в СВО. Эти люди потеряли здоровье, на поддержание которого им приходится тратить значительные средства. Также такая льгота должна быть у граждан пожилого возраста, старше 80 лет. Это необходимо сделать, чтобы их качество жизни не снижалось. Тем более что у этих категорий населения есть льготы по оплате электроэнергии, услуг ЖКХ, — пояснила Наталья Присецкая.
По словам директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича, инициативу нужно реализовывать таким образом, чтобы не усугубить итак критическое положение дел в ЖКХ.
— Состояние коммунальных служб в России сегодня оставляет желать лучшего, средств на их обслуживание не хватает, а инвестиций нет. Если мы будем представлять всем льготы, то мы не восстановим коммунальную инфраструктуру еще 10–20 лет. Она запущена с точки зрения инвестирования, — считает эксперт.
По его словам, такие льготы должны быть обоснованы и подтверждены документально, что граждане действительно в них нуждаются. В этом случае инициативу можно рассмотреть, но не распространять их на все льготные категории граждан при сегодняшнем дефиците бюджета, недофинансировании ЖКХ, подчеркнул эксперт.