С меры по нитке: россиянам просят вернуть льготы на обслуживание газового оборудования

Россиянам просят вернуть льготы на техническое обслуживание газового оборудования . Депутатская инициатива направлена главе Минстроя. Граждане их фактически лишились после вступления в силу в 2023 году изменений в закон «О газоснабжении в РФ» и ЖК РФ. Стоимость обслуживания может стать неподъемной без льгот и доходить до 14 тыс. рублей в год . Инициативу поддерживают в комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, ТПП и ОНФ. При этом эксперты считают, что п редоставлять льготы нужно обоснованно, чтобы не подорвать коммунальную систему лишними расходами .

Помочь людям

В РФ предлагают вернуть льготы на обслуживание газового оборудования — в Госдуме подготовили обращение с такой просьбой в Минстрой , выяснили «Известия». В нем сообщается, что с 1 сентября 2023 года в России вступили в силу изменения в закон «О газоснабжении в РФ» и Жилищный коде кс РФ, которые изменили условия предоставления коммунальной услуги газоснабжения населению .

«В настоящее время на уровне федерального законодательства не предусмотрено никаких льгот для заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования . При этом ранее отдельные газораспределительные компании представляли льготы гражданам, нуждающимся в социальной защите », — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

В нем приводится пример Московской области, где такую поддержку могли получить женщины от 60 и мужчины от 65 лет, инвалиды I, II и III групп по состоянию здоровья .

— Откликаясь на многочисленные обращения граждан, мы подготовили и направили в Минстрой депутатский запрос с предложением изучить сложившуюся в стране ситуацию и предусмотреть различные механизмы поддержки граждан при заключении договоров на техническое обслуживание газового оборудования , — пояснил «Известиям» один из авторов обращения, первый зампред комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

По его словам, нынешняя ситуация с оплатой слишком обременительна для социально незащищенных граждан. Так, обслуживание только одного котла для отопления может обойтись для граждан до 14 тыс. рублей , говорится в одном из региональных прейскурантов газовщиков.

— Мы считаем эту тему социально-значимой для населения. В условиях высокой инфляции, роста цен на услуги ЖКХ, продукты питания, плата за газовое обслуживание становится тяжелым бременем для людей с низкими доходами или для тех, кто не может работать по состоянию здоровья, многодетных семей , — сказал «Известиям» лидер «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

Поэтому Минстрой, по его словам, должен создать эффективные механизмы поддержки граждан.

В ЛДПР также поддерживают инициативу , сказал «Известиям» зампред фракции Сергей Леонов. По его словам, на обслуживание газовых приборов нужно вводить льготы — граждане, у которых они были ранее, должны продолжать их получать.

Такая льгота должна быть, так как цены за газовое обслуживание растут ежегодно , отметил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, представитель КПРФ Николай Арефьев. Стоимость этой услуги уже выходит за пределы 2–3 тыс. рублей, и не для всех категорий граждан это незначительная сумма .

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Кроме того, население в этих проверках газового оборудования не разбирается и законов не знает, а газовики этим пользуются и могут приходить с проверками чаще, чем раз в год , — заявил «Известиям» депутат.

Льготу следует ввести по аналогии с оплатой за коммунальные услуги — она будет востребована и у многодетных семей, и тех, кто приходит после СВО, и у инвалидов , которые не могут работать по состоянию здоровья, поэтому ее появление оправдано , полагает глава комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская.

«Известия» направили запрос в Минстрой с просьбой прокомментировать перспективы поддержки предложения.

Не разорить ЖКХ

Председатель Жилищного Союза, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин считает, что правительство должно сохранить льготные категории населения по этой коммунальной услуге .

— Ветераны боевых действий или ветераны труда их заслужили. Есть инвалиды, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, которые нуждаются в такой поддержке государства. Поэтому очень важно, чтобы социальная направленность в этом вопросе была сохранена , — заявил эксперт.

Фото: ТАСС/URA.RU/Вадим Ахметов

По его словам, в конце прошлого года в союз обращались граждане, которые лишились этих льгот и просили довести эту информацию до правительства и Госдумы.

— На примере московского региона ситуация такая: раньше можно было выбирать поставщика газовой услуги самостоятельно. Были какие-то частные компании, можно было заключать договоры с региональными операторами . Например, есть новые территории Москвы, которые раньше обслуживались Мособлгазом, но, когда вступили в силу изменения, население обязали перейти на обслуживание в Мосгаз . К нам обращались ветераны, которые указывали, что для них стоимость обслуживания возросла почти в 20 раз и никаких льгот уже не предусмотрено , — отметил Константин Крохин.

По его словам, люди не понимают, почему изменения, направленные на повышение безопасности газового оборудования, принесли им лишь серьезный материальный ущерб .

«Известия» направили запросы в Мосгаз и Мособлгаз.

Эксперт региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» в Москве Наталья Присецкая также считает, что предложение заслуживает поддержки.

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

— Думаю, обязательно сюда нужно включить льготные категории. Особенно это касается людей с инвалидностью, в том числе которые получили ее в ходе участия в СВО . Эти люди потеряли здоровье, на поддержание которого им приходится тратить значительные средства. Также такая льгота должна быть у граждан пожилого возраста, старше 80 лет . Это необходимо сделать, чтобы их качество жизни не снижалось. Тем более что у этих категорий населения есть льготы по оплате электроэнергии, услуг ЖКХ , — пояснила Наталья Присецкая.

По словам директора Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгия Остапковича, инициативу нужно реализовывать таким образом, чтобы не усугубить итак критическое положение дел в ЖКХ .

— Состояние коммунальных служб в России сегодня оставляет желать лучшего, средств на их обслуживание не хватает, а инвестиций нет . Если мы будем представлять всем льготы, то мы не восстановим коммунальную инфраструктуру еще 10–20 лет . Она запущена с точки зрения инвестирования, — считает эксперт.