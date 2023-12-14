Дверной прием: что мешает принятию закона о штрафах за недопуск газовщиков в дома

Правительство поддержало принятый в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. Однако ужесточения ответственности для жильцов-«отказников» пока ждать не стоим — кабмин попросил авторов доработать документ. В частности, требуется четко выработать понятие отказа в допуске и разработать единые нормы для ввода ответственности за нарушение правил проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При этом эксперты указывают, что речь должна быть именно об умышленном отказе пустить проверяющих — ответственность не должна распространяться на тех, кто не открыл дверь, поскольку не знал, что к нему должны прийти газовщики.

Почему повысят штрафы за недопуск газовщиков

Правительство подготовило отзыв на законопроект об увеличении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры. В нем говорится, что кабмин поддерживает инициативу, но требует ее доработать. С копией документа ознакомились «Известия». Депутаты рассмотрели и приняли проект закона в первом чтении еще 5 декабря. Согласно ему, санкции увеличатся с 1-2 тыс. до 5-10 тыс. рублей.

В частности, требуется четко выработать понятие отказа в допуске. Также кабмин указывает на то, что необходимо разработать нормы для ввода ответственности за нарушение правил проверки внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Законопроект предлагает ввести штрафы и за самовольное переустройство внутридомового и внутриквартирного оборудования без привлечения газовщиков. Но порядок таких работ уже регулируется Жилищным кодексом, не предполагая привлечение именно специализированных организаций, говорится в отзыве правительства.

— При закреплении понятия недопуска в квартиру самое важное — чтобы деяние должно быть умышленным, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. — Уважительные причины отсутствия жителя в квартире должны обязательно приниматься во внимание. Мы должны четко прописать в документе, что отказ — это умышленное действие, а не стечение обстоятельств.

К примеру, не должно караться штрафом, если проверяющие позвонили в дверь, а жильцы не открыли их соображений безопасности, так как не знали, что это газовщики, считает аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

Как отметил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов, сейчас законодателям нужно решить, как обеспечить соблюдение неприкосновенность жилища и при этом описать, что такое отказ в допуске. На одной чаше весов частная жизнь граждан, на другой — безопасность.

— Если в 100-квартирном здании один человек недостаточно хорошо обслуживает свое оборудование, не пускает к себе технические службы газа, то проблемы могут возникнуть у всего дома, — сказала замруководителя комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое, исполнительный директор Ассоциации «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Ирина Булгакова.

Как будет дорабатываться законопроект

Сама инициатива, на фоне регулярно происходящих трагедий, правильная, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Но механизм посещения квартир специалистами нуждается в серьезной корректировке. В том числе потому, что сейчас под видом коммунальщиков, газовиков, электриков, в квартиры попадают мошенники и аферисты, причиняющие материальный и моральный ущерб людям — в основном пожилым, пояснил депутат.

— Жители должны быть уверены, что к ним пришел именно сотрудник уполномоченной организации. Сейчас недопуск в квартиру газовщиков очень часто связан с этим, — сказал он.

Приходу газовщиков должен предшествовать набор действий по надлежащему уведомлению жильцов, считает Павел Склянчук. Также люди должны иметь возможность выбирать дату и время, например, в том числе в нерабочие часы или выходные. Иначе повышенные штрафы станут карающим механизмом, но не достигнут цели повышения безопасности эксплуатации газа в быту, уверен он.

По мнению Ирины Булгаковой, нужно составлять графики аналогичные тем, что составляют для отключения горячей воды. Перенос же сроков может быть на небольшие временные отрезки, чтобы не повышать затраты на обслуживание каждого дома, добавила она.

Кроме того, граждане жалуются, что проверка проводится слишком быстро или без визуального осмотра, а только через оформление акта, отметил Павел Склянчук. Поэтому газовые службы должны вести фото и видеофиксацию проверки, чтобы гражданам было легче доказать свою правоту, полагает эксперт.

— Также целесообразно в случае нескольких пропусков мониторинга увеличивать тариф до 120% от стандартного, — считает экономист Андрей Бархота. — Полезным было бы и давать субсидии для полной замены газового оборудования по инициативе собственников жилья.

По его мнению, если реализовать новые нормы мониторинга газового оборудования слаженно, то количество аварий могло бы снизится на 15-25%.

Повышение ответственности за недопуск газовщиков необходимо, но вряд ли штрафы могут кардинально улучшить ситуацию, добавила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, эксперт «Народный фронт. Аналитика» Светлана Разворотнева. Проверки, которые проходят раз в год, не решат проблему человеческого фактора. Когда человек, например, находясь в неадекватном состоянии, забыл выключить газ, пояснила она.

Когда же собственник даже несмотря на штрафы не пускает в квартиру, то без решения суда не обойтись, добавила председатель подкомитета Торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. Поэтому в процессуальном законодательстве можно прописать ускоренное рассмотрение этой категории дел и возможность приведения судебного решения о допуске в квартиру к немедленному исполнению.