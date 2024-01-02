Новые штрафы за ЖКХ в 2024 году: полный список

В 2024 году Госдума продолжит рассмотрение законопроекта об увеличении штрафов для владельцев недвижимости за административные правонарушения. Это позволит повысить уровень безопасности жилых домов и сократить число аварийных ситуаций. На сколько и за что повысят штрафы для собственников квартир — в материале «Известий».

Штраф за недопуск в квартиру газовой службы – 2024

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования)» предусматривает повышение штрафа за недопуск в квартиру специалистов газовой службы и сотрудников, обслуживающих вентиляционные каналы. В настоящий момент законопроект проходит чтения в Госдусме. Планировалось, что поправки вступят в силу с 1 января 2024 года, однако итоговые параграфы законопроекта пока не утверждены.

Сейчас штраф для граждан составляет 1–2 тыс. рублей , а проект предлагает увеличить его до 5–10 тыс. рублей. Для должностных лиц максимальный штраф может составить до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

За уклонение собственниками недвижимости от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования также предлагается штрафовать физических лиц в размере до 10 тыс. рублей, должностных лиц — от 25 тыс. до 100 тыс. рублей, а юридических лиц — до 500 тыс. рублей. Сегодня штраф за уклонение от заключения договора не превышает 2 тыс. рублей для физических лиц, 5–20 тыс. рублей — для должностных и составляет 40–100 тыс. рублей для юридических лиц.

Важно помнить, что самовольная установка газового оборудования или его замена могут привести к серьезной аварии. Поэтому данную работу лучше доверить квалифицированным специалистам и проводить по официальному разрешению.

Газовая опасность: проверяющих перестали пускать в квартиры Страх перед коронавирусом перевешивает все риски — пожары, взрывы, неспособность почувствовать утечку из-за отсутствия обоняния

Штраф за нарушение пожарной безопасности – 2024

Наказание за несоблюдение правил пожарной безопасности регламентируется статьей 20.4 КоАП РФ. Согласно документу, однократное нарушение пожарной безопасности наказывается предупреждением или штрафом, размер которого для граждан варьируется от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — 20–30 тыс. рублей, а для юридических лиц — 300–400 тыс. рублей.

Если законопроект вступит в силу, то в 2024 году размер штрафов за нарушение пожарной безопасности в квартире может увеличиться.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Кроме того, если нарушение пожарной безопасности привело к повреждению какого-либо имущества и причинению вреда средней тяжести здоровью людей, то размеры штрафа существенно увеличиваются.

Чтобы не допустить возникновения пожара в квартире, важно контролировать основные источники воспламенения — электронагревательные и газовые приборы, электропроводку и электрические приборы, подключенные к розетке.

Учетный период: россиян обяжут проверять газовое оборудование в квартирах Поможет ли мера в борьбе с регулярными несчастными случаями

Штраф за перепланировку без разрешения – 2024

До 31 декабря 2023 жители Москвы смогут узаконить уже выполненную перепланировку в квартирах . Причем незаконной перепланировка может быть не только в квартире, но и в апартаментах, которые формально считаются нежилым помещением. Однако на них распространяются те же правила, что и для квартир. Чаще всего собственники жилья проводят следующие работы по перепланировке, которые требуют официального разрешения:

— объединение ванной комнаты и туалета в одну;

— перенос мокрой зоны (кухни или санузла) в другую часть помещения;

— демонтаж стен и создание новых межкомнатных перегородок;

— создание дополнительного санузла и другие.

Также до конца текущего года в столице действует упрощенный порядок переустройства и перепланировки нежилых помещений в многоэтажках.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

С 1 января 2024 года срок моратория на штрафы за перепланировку без разрешения истекает. Согласно статье 7.21 КоАП РФ, за незаконную перепланировку собственники могут получить штраф 2–2,5 тыс. рублей для частных лиц, 4–5 тыс. рублей для должностных и 40–50 тыс. рублей — для юрлиц. Помимо этого, инспектор направляет владельцу недвижимости предписание, по которому собственник обязуется узаконить перепланировку или вернуть квартиру в исходное состояние. Если не выполнить данные требования, то Госжилинспекция вправе подать на собственника в суд, а также выставить недвижимость на торги.

Москвичи могут подать заявление со всеми необходимыми документами на согласование переустройства и перепланировки онлайн. Сделать это можно на сайте мэра Москвы.

Смарт-подход: что такое умные счетчики и зачем они нужны Насколько изменится оплата коммунальных услуг после установки инновационных приборов

Штраф за отсутствие умного счетчика – 2024

С 1 января 2024 года заканчивается мораторий на применение штрафных санкций к поставщикам электроэнергии и сетевым организациям, которые не выполнили установку, замену и ввод в эксплуатацию умных счетчиков. Данные организации обязаны устанавливать электросчетчики за свой счет в случае их отсутствия, выхода прибора из строя или истечения срока его эксплуатации. Согласно ст. 9.16 КоАП РФ, за нарушение должностным лицам придется заплатить штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а организациям — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Физических лиц данная мера не коснется.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Умные счетчики самостоятельно передают показания расхода электричества в снабжающую организацию, учитывая при этом разные тарифы потребления энергии в дневной и ночной период, а также фиксируя сбои системы и попытки отмотать показатели для меньшей оплаты за электроэнергию.