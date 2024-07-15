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Пять человек погибли при взрыве газовых баллонов на стройке в Чечне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пять человек погибли и 26 пострадали при взрыве газовых баллонов на стройке в Чечне. Об этом 15 июля сообщил источник «Известий».

По данным собеседника, взрыв произошел на строительной площадке ООО «Дагспецстрой» в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Предварительно, на объекте сдетонировали баллоны с газом.

По последней информации, в результате происшествия пять человек погибли и 26 пострадали. Получивших легкие и средние травмы доставили в Шатойскую больницу. Пострадавших в тяжелом состоянии эвакуируют в республиканскую больницу в Грозном.

На месте техногенной аварии ведется разбор завалов.

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Ранее, 13 июля, взрыв газовых баллонов произошел в подмосковной деревне Савино. В результате пострадали пять человек, трое из которых — дети. Одного ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по данному факту по ч. 1 ст. 118 УК РФ.

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