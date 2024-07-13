СК возбудил дело после взрыва газового баллона в Савино Московской области

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту взрыва баллона с газом в деревне Савино Ступинского района Московской области, в результате которого пострадала семья из пяти человек. Об этом 13 июля сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате взрыва пострадали трое детей 2017, 2020 и 2023 годов рождения. Все они были госпитализированы с разной степени тяжести термическими ожогами.

Следователями назначен комплекс экспертиз, проводится расследование.

О взрыве баллонов в деревне Савино стало известно ранее в этот день. Взрыв произошел около 07:00 мск, одного ребенка в тяжелом состоянии перевели в ожоговый центр в Люберцах.