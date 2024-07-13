Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в Подмосковье
Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в деревне Савино Ступинского района Московской области. Об этом 13 июля сообщил источник «Известий».
Как сообщается, взрыв произошел около 7:00 мск. В результате пострадали пять человек, трое из которых дети. Одного ребенка в тяжелом состоянии переводят в ожоговый центр в Люберцах.
Причины ЧП устанавливаются.
Ранее, 9 июля, в многоэтажном доме в Москве произошел хлопок в электрощитке, в результате которого пострадали две девочки и 64-летняя женщина. Все трое были госпитализированы с отравлением продуктами горения.