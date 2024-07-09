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В Москве двое детей и пенсионерка пострадали из-за замыкания в щитке в многоэтажке

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Фото: РЕН ТВ
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В многоэтажном доме в Москве произошел хлопок в электрощитке, в результате которого пострадали две девочки и 64-летняя женщина. Об этом во вторник, 9 июля, рассказал источник «Известий».

Инцидент случился рано утром 9 июля, после взрыва началось задымление.

«Жителей подъезда эвакуировали. Пострадали девочки двух и 10 лет, а также женщина 64 лет. Все трое были госпитализированы с отравлением продуктами горения», — отметил собеседник.

По его словам, предварительно, причиной случившегося могло стать короткое замыкание в электрощитке. У пострадавшей женщины врачи диагностировали ожоги дыхательных путей, а также отравление угарным газом. Данные о ее состоянии пока что не поступали.

Пожар удалось потушить, на месте случившегося работают сотрудники экстренных служб.

Ранее, 2 июля, произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме в Стерлитамаке Башкортостана. При взрыве один человек погиб. Еще семеро пострадали. В СУ СК России по республике уточнили, что погибла женщина. Среди пострадавших двое детей и двое сотрудников газовой службы.

«Известия» опубликовали видео момента взрыва газа. Он прогремел, когда молодая женщина с коляской, в которой находился ребенок, пыталась войти в подъезд. Взрывной волной девушку отбросило на несколько метров от двери. По факту случившего возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей»).

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