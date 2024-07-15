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Мосгорсуд зарегистрировал жалобы на домашний арест фигурантов дела о ботулизме

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Фото: t.me/moscowcourts
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Московский городской суд зарегистрировал материалы апелляционных жалоб на домашний арест руководителя отдела качества компании «Локалкитчен» Елены Машковой и главы производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина. Это следует из электронных карточек суда.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), Шин также проходит фигурантом по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Согласно информации по делу Машковой, судебное заседание назначено на 16 июля. Слушание по делу Шина назначено на 18 июля.

Кроме Машковой и Шина по делу об отравлении 19 июня были задержаны повар «Савон-К» Карим Норматов и гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин. На следующий день суд избрал Норматову меру пресечения в виде ареста сроком до 15 августа, остальные фигуранты были отправлены под домашний арест.

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Роспотребнадзор начал расследование после случаев отравления и подозрения на ботулизм 15 июня. Ведомство выявило поставщиков и производителей некачественной продукции и изъяло почти 200 т, в том числе более 60 т — в Москве.

Все пострадавшие ели салат лобио от изготовителя ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, яблоком и фасолью от «Гастропорта». После массового отравления деятельность «Кухни на районе» и производителя фасоли «Савон-К» приостановили.

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