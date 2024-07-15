СМИ узнали о просьбе Трампа к Ники Хейли выступить на съезде республиканцев

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп пригласил экс-постпреда США при ООН выступить на съезде Республиканской партии в Милуоки в штате Висконсин. Об этом 15 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Бывший президент Дональд Трамп позвонил бывшему послу в ООН Никки Хейли, своему бывшему сопернику на выборах 2024 года, и попросил ее посетить на этой неделе национальный съезд Республиканской партии в Милуоки», — говорится в публикации.

По словам источника, Трамп пытается объединить Республиканскую партию после покушения на него. Так, Хейли еще на прошлой неделе отпустила своих делегатов, призвав их поддержать экс-президента, на съезде она должна будет выступить во вторник, 16 июля.

Нападение на Дональда Трампа произошло 13 июля, выступление политика в штате Пенсильвания транслировалось в прямом эфире, когда раздались выстрелы. Экс-глава Белого дома получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. Нападавший был ликвидирован. В результате стрельбы погиб один из зрителей выступления Трампа.

Слова поддержки Трампу выразили американский предприниматель Илон Маск, президент Аргентины Хавьер Милей, спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, экс-президент США Барак Обама и многие другие, в том числе европейские лидеры.

На следующий день Трамп сообщил, что не собирается менять график предвыборной кампании и направится на съезд партии в Милуоки. Он также заявил об отсутствии страха и призвал американцев объединиться. В своей соцсети он написал, что действительно любит свою страну и избирателей и с нетерпением ждет встречи с электоратом в Висконсине на этой неделе.