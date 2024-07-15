Силы ПВО уничтожили шесть дронов над Орловской, Курской и Брянской областями
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили шесть беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом 15 июля сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что один из дронов был перехвачен над Орловской областью, два уничтожены над территорией Брянской и три — в Курской области.
В ведомстве уточнили, что киевский режим пытался атаковать регионы с помощью беспилотников самолетного типа.
За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над тремя регионами России: 15 — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Республики Крым и один — над Липецкой областью.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.