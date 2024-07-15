Силы ПВО уничтожили и перехватили за ночь 22 беспилотника над тремя регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над тремя регионами России. Об этом 15 июля сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА, из которых 15 — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Республики Крым и один — над Липецкой областью», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что украинский БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе. Пострадавших в результате падения беспилотника нет.

Тогда же губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки БПЛА над городом. По его словам, осколки беспилотника упали на территорию частного дома в районе мыса Фиолента.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.