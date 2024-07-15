Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки БПЛА

Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отражают в Севастополе, один дрон уже сбит. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале в понедельник, 15 июля.

«В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе мыса Фиолент военные сбили уже один беспилотник», — сказано в сообщении.

Также губернатор проинформировал, что осколки беспилотника упали на территорию частного дома в районе Фиолента.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении шести БПЛА над Брянской областью. Четыре беспилотника были сбиты над территорией Севского района, по одному над Погарским и Брасовским районами, отметил губернатор. После этого он рассказал об уничтожении еще четырех БПЛА над регионом.

Тогда же губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что украинский БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе. Пострадавших в результате падения беспилотника нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.