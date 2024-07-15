Еще четыре беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью
Еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены над Брянской областью. Об этом 15 июля сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа уничтожены над Злынковским районом», — написал он в своем Telegram-канале.
Менее чем через 20 минут глава региона опубликовал еще один пост, в котором сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, уже над Трубчевским районом.
Как отметил Богомаз, пострадавших и разрушений в результате попыток атак нет. На месте работают оперативные службы.
В этот же день Богомаз сообщил об уничтожении шести БПЛА над Брянской областью. Четыре беспилотника были сбиты над территорией Севского района, по одному над Погарским и Брасовским районами, отметил губернатор.
Тогда же губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал, что украинский БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском муниципальном округе. Пострадавших в результате падения беспилотника нет.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.