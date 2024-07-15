Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении шести БПЛА над Брянской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя районами Брянской области, сообщил ночью 15 июля губернатор Александр Богомаз.

«Четыре беспилотника сбиты над территорией Севского района, по одному над Погарским и Брасовским районами», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Как отметил Богомаз, пострадавших и разрушений в результате попытки атаки нет. На месте работают оперативные службы.

Накануне врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в городе Судже Курской области в результате атаки беспилотника украинской армии загорелась телевышка.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Октябрьский Белгородского района попал под обстрел со стороны боевиков ВСУ из РСЗО, в результате чего были ранены четыре мирных жителя, включая девятимесячного ребенка, а также повреждены 17 частных домовладений.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.