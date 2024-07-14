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Сюжет:

Трое взрослых и ребенок ранены в поселке в Белгородской области из-за обстрела ВСУ

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Фото: t.me/vvgladkov
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Поселок Октябрьский Белгородского района попал под обстрел со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО, в результате ранены четыре мирных жителя, включая девятимесячного ребенка. Об этом 14 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Две женщины и мужчина доставлены бригадами скорой помощи в городскую больницу № 2 города Белгорода. У всех троих минно-взрывные травмы и баротравмы. Они госпитализированы в профильное отделение. Ребенок доставлен бригадой СМП в детскую областную клиническую больницу в состоянии средней степени тяжести. Предварительно, у мальчика минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы», — написал он в своем Telegram-канале.

В результате обстрела повреждены 17 частных домовладений: выбиты окна, нарушены кровля, фасады, входные группы, надворные постройки и заборы. Кроме того, в трех многоквартирных домах повреждено остекление. Также нарушено остекление в здании промышленного предприятия.

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Ранее в этот день «Известия» показали кадры последствий обстрела Шебекино ВСУ. На них видны повреждения многоквартирных жилых домов. В одном месте можно заметить последствия прямого попадания боеприпаса в квартиру: в ней полностью выгорело всё внутри и разрушился балкон.

Гладков также сообщил, что всего в Шебекинском городском округе пострадали 10 мирных жителей, девять из которых получили ранения непосредственно в результате обстрела города.

11 июля в результате удара ВСУ по Шебекино пострадали пятеро детей, двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Удар был нанесен с беспилотника, взрывное устройство боевики сбросили прямо во двор многоквартирного дома. Тогда Гладков рассказал, что всего в результате атак ВСУ за день в регионе пострадали 30 мирных жителей, один человек погиб.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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