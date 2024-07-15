Бойцы расчета ЗРК «Бук» уничтожили восемь летевших к Мариуполю ракет РСЗО HIMARS

Расчеты группировки войск «Восток» из Бурятии защищают небо на южнодонецком направлении с помощью небесного щита — зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». На одном из дежурств бойцам ВС РФ удалось сбить восемь ракет РСЗО HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших к Мариуполю. «Известия» 15 июля показали, как работает комплекс «Бук» и что о нем рассказали военнослужащие ВС РФ.

Радиолокатор подсвета наведения заступает на боевое дежурство. Это одна из важнейших частей комплекса ЗРК «Бук». В воздушном пространстве машина определит любой тип цели, ее скорость и дальность.

От мелких беспилотников до дальнобойных натовских ракет — «Бук» может вычислить свыше 20 целей одновременно. Достаточно меньше чем полминуты, чтобы среагировать на вражеский объект в радиусе обнаружения.

«Приоритетными целями для нас являются в первую очередь баллистические ракеты РСЗО HIMARS, а также крылатые ракеты Storm Shadow, ну и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Одновременно мы можем работать по четырем целям. Все ракеты HIMARS мы, грубо говоря, щелкаем, как орешки», — рассказал командир батареи с позывным Лев корреспонденту «Известий» Денису Воробьеву.

По его словам, за последние месяцы на этом участке фронта российская армия успешно отбрасывает противника. ВСУ вынуждены выкатывать артиллерию к линии соприкосновения. Поэтому всё чаще враг бьет беспорядочно, открываясь под удары ВС РФ.

Старший оператор с позывным Сокол уточнил, что за последние два месяца интенсивность атак противника снизилась в два раза. Из-за неудач на фронте киевский режим продолжает попытки террористических атак. На одном из последних боевых дежурств расчет уничтожил сразу восемь ракет РСЗО HIMARS, часть которых летела по мирным кварталам Мариуполя.

«То чувство, когда отработал по цели и тебе говорят, мол, «красавчик, попал, всё хорошо» — по ощущениям, чтобы вы понимали, никакой награды не надо, когда тебе говорят, что ты прикрыл людей, все живы-здоровы. А когда эта новость приходит не с одного места, а с двух-трех, это очень приятное ощущение, его не передать словами», — поделился командир расчета с позывным Серый.

Даже на ходу «Бук» может работать по HIMARS или Storm Shadow. Поэтому комплекс неуловим для артиллерии ВСУ, а каждая машина оборудована дополнительной защитой, которая выдержит не один удар FPV-дрона.

«Стоит также сказать, что едут парни с комфортом, потому что сейчас за пределами этой машины по ощущениям все +40, а здесь есть внутренний кондиционер, и ехать достаточно комфортно», — заметил корреспондент Воробьев.

4 июля Минобороны показало, как расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Восток» уничтожили несколько снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на южнодонецком направлении. РК «Бук» в круглосуточном режиме в любых погодных условиях сканирует небо на расстоянии 100 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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