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Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении шести БПЛА над Брянской областью
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Губернатор сообщил об упавшем на территорию электроподстанции БПЛА в Липецкой области

Губернатор Артамонов: БПЛА упал на территорию электроподстанции в Липецкой области
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территорию электроподстанции в Липецкой области, сообщил в ночь на 15 июля губернатор Игорь Артамонов.

«БПЛА упал на территорию электроподстанции в Становлянском МО (Муниципальном округе. ― Ред.). На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Как отметил Артамонов, пострадавших в результате падения беспилотника нет. Работа электроподстанции не нарушена.

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Также в ночь на 15 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя районами региона. Пострадавших и разрушений нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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