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Певица IOWA похвалила организаторов праздника «Алые паруса – 2024»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Организаторы праздничного концерта для выпускников «Алые паруса – 2024» подготовили мощное мероприятие. Об этом 14 июля сказала певица IOWA, которая выступала на этом празднике.

«Это было мощно по подготовке! <…> Дети очень крутые, конечно! Реакция была мощная!» — прокомментировала артистка, отметив, что на празднике она отвечала за спортивное представление.

Также IOWA добавила, что так как на протяжении года она активно занималась спортом, сцена на Дворцовой площади помогла ей раскрыть и показать себя.

«В этом году я усиливаю все свои скиллы спортивные. Я занялась нунчаками, и для меня это было… Ну, как бы-то это про меня. <…> Классный номер был!» — поделилась певица.

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В ночь на 29 июня в Санкт-Петербурге прошел масштабный и долгожданный праздник «Алые паруса», который посетили тысячи выпускников со всей России. Пятый канал вел прямую трансляцию праздника. Выпускной также освещали более 70 крупных российских СМИ.

Праздник выпускников прошел в юбилейный, 20-й раз после возобновления традиции празднования. Он был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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