Россия вошла в десятку стран по доходам от торговли
Согласно данным Всемирного банка, Россия вошла в первую десятку стран по доходам от торговли. РФ по итогам 2023 года заработала $121 млрд и заняла седьмое место в рейтинге, передает телеканал «Известия». В общей сложности торговый профицит государств мира составил $365 млрд. Первое место в рейтинге занял Китай, доходы которого достигли отметки в $594 млрд.
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